教育部投逾13億改善偏鄉宿舍 提升留任意願

教育部補助台東縣霧鹿國小利稻分校，將宿舍整建為舒適的居住空間。（教育部提供）

為改善偏鄉教師生活條件、穩定師資留任，教育部自2015年起推動「改善偏遠地區國民中小學師生宿舍計畫」，12年來已投入超過13億7829萬元經費，協助各地學校進行宿舍興建與整修，提升居住品質，讓教師能安心在偏鄉長期服務。

教育部國教署組長蔡宜靜表示，偏鄉學校因地處交通不便、生活機能不足，教師住宿條件長期受限，也成為影響留任的重要因素，教育部透過補助，協助地方政府與學校改善宿舍環境，從基礎建設到生活空間全面升級，提供更安全、舒適的居住條件。

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以台東縣為例，三間國小及霧鹿國小利稻分校過去宿舍因老舊出現滲水、壁癌及天花板剝落等問題，影響教師生活品質。在教育部補助下，校方重新興建宿舍並優化空間配置，不僅提升居住舒適度，也增設公共區域與完善廚房設備，讓教師在偏鄉也能擁有穩定的生活環境。

嘉義縣光華國小同樣受惠於計畫，該校宿舍因年久失修，長期面臨漏水與潮濕問題，甚至影響建物安全，教育部補助進行外牆與屋頂防水工程，並同步更新電力與衛浴設備，不僅改善居住品質，也大幅提升安全性。

蔡宜靜表示，良好的住宿環境是吸引教師投入偏鄉、穩定教學的重要基礎，透過持續改善硬體設施，能有效減輕教師生活負擔，讓教師更專注於教學與學生陪伴，教育部將持續與地方政府合作，投入資源優化偏鄉教育環境，從教師支持到學習條件全面提升，逐步縮小城鄉差距，讓每位學生都能享有更公平的教育機會。

教育部補助台東縣三間國小，將宿舍整建為舒適的居住空間。（教育部提供）

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