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    首頁 > 生活

    「島嶼天空號」首航澎湖！史上頭一遭馬公港單日停泊雙郵輪

    2026/04/06 09:15 記者劉禹慶／澎湖報導
    首航澎湖島嶼天空號，今年將二度造訪澎湖。（記者劉禹慶攝）

    首航澎湖島嶼天空號，今年將二度造訪澎湖。（記者劉禹慶攝）

    馬公碼頭區1號碼頭2024年延建長度後，今（6）日迎來史上頭一遭單日雙遊輪停泊的歷史時刻，一早島嶼天空號首航澎湖，載運船員75人、旅客84人，高雄港務分公司馬公辦事處依照國際慣例行噴水禮，中午則是領航星號抵澎，載運船員1049人、旅客2097人。

    馬公商港經行政院核定藍色公路10年整體發展規劃（2021-2030年），定位為離島郵輪示範港，為提供大型郵輪靠泊，台灣港務公司斥資將1號碼頭長度由原190公尺延建至380公尺，水深疏浚至-10公尺，可提供15萬總噸大型郵輪靠泊，於2024年4月完工。

    今日率先抵港的島嶼天空號，由香港開航，途經高雄、澎湖、台中、基隆、花蓮、日本石垣島，將在澎湖停留至晚間7時30分離開，為卡莉多麗郵輪公司旗下郵輪、巴哈馬船籍、總噸位數4200噸，1992年建造，最大載客數為118人，6月22日將再開航澎湖1航次。

    另1艘緊接著同日造訪的領航星號，雲頂集團旗下，總噸位數7.7萬噸，晚間8時離澎，寫下馬公港單日雙郵輪停泊歷史新紀錄，由於領航星號原本今年造訪澎湖2次，又增加3航次，另4次時間，分別為4月14日、4月21日、5月12日、8月13日，今年共有5艘郵輪、10航次郵輪抵澎。

    島嶼天空號首航澎湖，加上領航星號，創馬公港單日雙郵輪歷史紀錄。（記者劉禹慶攝）

    島嶼天空號首航澎湖，加上領航星號，創馬公港單日雙郵輪歷史紀錄。（記者劉禹慶攝）

    馬公港史上頭一遭，雙郵輪停泊馬公港。（記者劉禹慶攝）

    馬公港史上頭一遭，雙郵輪停泊馬公港。（記者劉禹慶攝）

    領航星號今年五度造訪澎湖，帶來遊客抵澎。（記者劉禹慶攝）

    領航星號今年五度造訪澎湖，帶來遊客抵澎。（記者劉禹慶攝）

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