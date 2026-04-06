竹市數位實驗高中第二屆招生啟動 竹竹苗首波說明會吸引逾200人到場

竹市數位實驗高中第二屆招生啟動，竹竹苗首波說明會吸引逾兩百人到場。（市府提供）

新竹市立數位實驗高中日前分別於新竹市、新竹縣竹北市及苗栗縣頭份市舉辦三場招生入學說明會，吸引逾200位家長及學生參與，現場互動踴躍。

教育處長林立生表示，校方以「數位教育-善用科技幫助學習」及「實驗教育-促進適性發展」為核心理念，回歸教育本質，打造「教師樂教、學生樂學、學校促進成長」的學習環境。數位實驗高中為竹市教育轉型的重要示範學校，未來將持續深化混成教學與國際課程，提升整體教育品質。

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新竹市立數位實驗高中校長陳彥宇表示，115學年度預計招收普通班3班、共48名高一新生。入學方式包含「特殊選才」（報名日期：115年3月30日至4月9日），適合具特殊長才與自律學習經驗的學生；以及「申請入學」（報名日期：115年6月5日至6月9日），須具備國中教育會考A級以上成績，並依竹苗區免試入學比序標準辦理。甄試分為兩階段，第二階段皆須參加口試及團體協作活動面試，最終錄取48名，並備取若干名。相關資訊可至校方官網（https://www.desh.hc.edu.tw/home）查詢，或下載招生簡章（https://reurl.cc/kp7Vmq）。

他指出，三場說明會除吸引學生與家長參與外，也有不少現職教師到場了解，顯示學校已逐步獲得竹苗區教育界肯定。會中除介紹辦學理念、課程規劃、校園環境及學生學習成果外，也邀請家長與學生分享就讀經驗，並設置問答環節，現場提問踴躍、互動熱絡。

校方補充，未來將持續辦理招生說明會，並規劃至少一次校園開放日，歡迎有興趣的家長及學生持續關注官網與臉書公告。各國中亦可主動聯繫校方教務處戰組長洽詢相關事宜，電話（03）6211165分機202。

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