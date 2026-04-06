彰化和美全民運動館4/7上路 銅板價超親民。

和美全民運動館明天營運，試營運期間與球場爆滿。（圖由館方提供）

斥資3.68億元興建的彰化和美全民運動館，即將在明天（7日）正式營運，總面積約3公頃，有室內游泳池、籃球場、羽球場、體適能中心、桌球館、韻律教室等6大核心設施及戶外田徑場，營業時間為早上6點到晚間10點，收費方式也在今天（6日）曝光，佛心銅板價超吸睛；未來也將針對和美、線西與伸港3鄉鎮的鄉親，不定期辦理各式公益活動及免費體驗課程。

根據館方重點項目的收費方式，以游泳池為例，全票100元，學生、兒童、優待票與65歲以上長者及55歲以上原住民都是50元；另外還有公益時段免費，亦即早上8點至10點、下午2點到4點，針對65歲以上長者、55歲以上原住民、低收入戶都是免費進場。

請繼續往下閱讀...

羽球、籃球分為離峰與尖峰、平日與假日而有不同收費，桌球則是每小時100元，羽球拍、桌球拍、匹克球拍與籃球也都可以租借；健身房則依優待票、全票分為每小時30元、50元，同樣也有公益時段免費使用，與游泳池使用時間與資格相符。

縣議員賴清美指出，和美鎮人口僅次彰化市、員林市，長期以來欠缺大型的運動設施，讓和美人只能往校園跑，或是花錢跑健身房，大嘆「運動好難」，因此和美全民運動館即將正式營運，備受矚目與期待。

和美全民運動館將於明天正式上路，價格號稱平民化。（圖由館方提供）

和美全民運動館還有兒童遊戲區。（圖由館方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法