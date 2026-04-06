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    首頁 > 生活

    霧鎖馬祖！飛機今暫停起降 新台馬輪延至上午10:30開船

    2026/04/06 08:37 記者俞肇福／綜合報導
    馬祖地區受到濃霧影響，南竿機場與北竿機場今天（6日）都無法起降，新台馬輪延遲至10時30分開航，請民眾改搭新台馬輪返台。（圖為民眾提供）

    馬祖地區受到濃霧影響，南竿機場與北竿機場今天（6日）都無法起降，新台馬輪延遲至10時30分開航，請民眾改搭新台馬輪返台。（圖為民眾提供）

    清明連續假期進入尾聲，離島馬祖的南竿機場、北竿機場今天（6日）受濃霧影響暫停起降，上午新台馬輪由馬祖南竿福澳港往基隆船班尚有艙位，航港局通知船公司將離港時間延至早上10時30分開航，以利疏運旅客；航港局建議有需要民眾多加利用搭乘，並可至馬祖海上交通訂位購票系統或南竿福澳港現場訂票及查詢。

    台馬之星115年旅遊旺季週日夜航昨晚（5日）啟動，執行今年第一趟疏運，晚間9時30分從馬祖南竿鄉福澳港開航往基隆，船上乘客208人。

    根據今天早上天氣監測，南竿機場目前雲高100呎、能見度1000公尺，北竿機場雲高600呎、能見度1400公尺。連江縣交通旅遊局長陳如嵐指出，今天一整天民航機飛機起降機率不大，鄉親旅客如有返台洽公上班需求，請改搭新台馬輪，確保能結束休假前返台工作。

    馬祖地區受到濃霧影響，南竿機場與北竿機場今天（6日）都無法起降，新台馬輪延遲至10時30分開航，請民眾改搭新台馬輪返台。（圖為民眾提供）

    馬祖地區受到濃霧影響，南竿機場與北竿機場今天（6日）都無法起降，新台馬輪延遲至10時30分開航，請民眾改搭新台馬輪返台。（圖為民眾提供）

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