為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中百貨大戰將開打！漢神洲際4/10開幕 業者樂見餅做大

    2026/04/06 07:50 記者蘇金鳳／台中報導
    漢神洲際10日開幕，中市各大百貨認為是把百貨業的餅做大。（漢神洲際提供）

    漢神洲際10日開幕，中市各大百貨認為是把百貨業的餅做大。（漢神洲際提供）

    台中市北屯的漢神洲際10日開幕，外界咸認台中市百貨陷大戰；對此，中各百貨公司都正面看待，認為更證明中台灣民眾消費力強，而且是把中台灣百貨業的餅做大，如同台北信義區，中台灣的民眾要買百貨精品不必跑台北，就近可滿足需求。

    台中漢神洲際百貨位在洲際棒球場旁，樓地板面積達6.6萬坪，全館引進超過500家品牌，是中台灣最大百貨賣場。

    繼LaLaport百貨開幕後，台中漢神洲際也將4月10日開幕，對於已在台中市開幕許久的百貨業而言，雖有壓力，也認為一開始民眾會嚐鮮前往，但各百貨公司各有客群，更代表台中百貨業愈來愈蓬勃發展。

    新光三越中港店則表示，雖有壓力，還是朝既定的目標及檔期前進，如4月1日至23日的購物節及接續到5月10日的母親節檔期，因此新光是正向看待，因為等於是把台中百貨市場做大。

    台中大遠百則表示，沒有壓力，因為各百貨公司各有特色，像台中大遠百跟新光三越雖在隔壁，但各有固定客群，如4月16日至5月11日的母親節活動，各百貨都會舉辦，但是並不影響原有客群。

    中友百貨表示，確有壓力，但會照既定檔期走，如4月16日至5月11日是母親節活動，而台中市各百貨各有特色，像中友百貨就走購物跟藝文結合的活動，會吸引到喜歡藝文活動的民眾前來。

    廣三SOGO也表示，台中市的百貨業各有客群各有特色，各百貨業都到台中市來設立，是擴大百貨市場，如同台北信義區百貨公司林立，要買百貨精品直接台中市就可以；而漢神洲際開幕，剛好廣三也在辦感謝祭，緊接著是4月16到5月10日的母親節檔期，會有加碼的活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播