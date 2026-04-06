為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    走進山林喝杯茶 高雄六龜春醒茶席連假吸客

    2026/04/06 00:52 記者蘇福男／高雄報導
    茂管處首場「春醒」茶席活動，清明連假期間於六龜新威森林公園熱鬧登場。（茂管處提供）

    茂管處首場「春醒」茶席活動，清明連假期間於六龜新威森林公園熱鬧登場。（茂管處提供）

    高雄原生山茶產業極具特色，茂林國家風景區管理處以「春醒、夏韻、秋藏」為主軸，舉辦「原森聯合季節茶席」系列活動，結合四季節氣變化與山林場域特色，打造具文化深度與五感體驗的茶席活動，邀請民眾走進山林，隨茶藝師的帶領，透過一杯茶感受時間與土地的流動。

    首場「春醒」象徵萬物甦發，清明連假期間於六龜新威森林公園熱鬧登場，後續「夏韻」、「秋藏」亦將陸續於8、9月推出，安排欣園製茶、拿普原生茶有機茶園、哈娜谷原生野山茶工坊、寶山吾稼原生茶園、阿諾原生山茶、六龜劉家肖楠茶園、喜來冠山茶坊及六龜山茶故事館等優秀茶師，至現場分享山茶食茶文化，透過專業引導，帶領民眾進行觀色、聞香與品飲等體驗，從五感層面認識台灣原生山茶的特色。

    活動費用1人150元，包含茶席體驗、食茶小點、白瓷茶杯及封茶祈願儀式，讓民眾能以五感方式接觸山林文化，除茶席活動，另結合「山那邊的市集」，匯集部落風味餐飲、文創商品、音樂演出和手作體驗，民眾不僅能品味山茶，更能深入認識部落生活與產業發展。

    更多活動資訊，可追蹤臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林（茂林國家風景區）」。

    茶師帶領民眾進行觀色、聞香與品飲等體驗，從五感層面認識台灣原生山茶特色。（茂管處提供）

    茶師帶領民眾進行觀色、聞香與品飲等體驗，從五感層面認識台灣原生山茶特色。（茂管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播