走進山林喝杯茶 高雄六龜春醒茶席連假吸客

茂管處首場「春醒」茶席活動，清明連假期間於六龜新威森林公園熱鬧登場。（茂管處提供）

高雄原生山茶產業極具特色，茂林國家風景區管理處以「春醒、夏韻、秋藏」為主軸，舉辦「原森聯合季節茶席」系列活動，結合四季節氣變化與山林場域特色，打造具文化深度與五感體驗的茶席活動，邀請民眾走進山林，隨茶藝師的帶領，透過一杯茶感受時間與土地的流動。

首場「春醒」象徵萬物甦發，清明連假期間於六龜新威森林公園熱鬧登場，後續「夏韻」、「秋藏」亦將陸續於8、9月推出，安排欣園製茶、拿普原生茶有機茶園、哈娜谷原生野山茶工坊、寶山吾稼原生茶園、阿諾原生山茶、六龜劉家肖楠茶園、喜來冠山茶坊及六龜山茶故事館等優秀茶師，至現場分享山茶食茶文化，透過專業引導，帶領民眾進行觀色、聞香與品飲等體驗，從五感層面認識台灣原生山茶的特色。

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活動費用1人150元，包含茶席體驗、食茶小點、白瓷茶杯及封茶祈願儀式，讓民眾能以五感方式接觸山林文化，除茶席活動，另結合「山那邊的市集」，匯集部落風味餐飲、文創商品、音樂演出和手作體驗，民眾不僅能品味山茶，更能深入認識部落生活與產業發展。

更多活動資訊，可追蹤臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林（茂林國家風景區）」。

茶師帶領民眾進行觀色、聞香與品飲等體驗，從五感層面認識台灣原生山茶特色。（茂管處提供）

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