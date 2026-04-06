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    首頁 > 生活

    最大春雨不如預期！南化水庫蓄水率僅回升1％ 高雄重啟北送清水

    2026/04/06 00:57 記者陳文嬋／高雄報導
    水利署因應高屏溪流量提升，重啟高雄北送台南清水。（記者陳文嬋攝）

    水利署因應高屏溪流量提升，重啟高雄北送台南清水。（記者陳文嬋攝）

    今年最大春雨不如預期，雖提升高屏溪、旗山溪流量，但高雄與台南共用南化水庫蓄水率僅回升1%，以高雄越域引水為大宗。水利署今加大越域引水挹注南化水庫，並重啟高雄北送台南清水，設法穩定南部供水。

    高雄連2天下大雷雨，高屏溪攔河堰集水區累積雨量47.3毫米，南化水庫集水區累積雨量55.4毫米，均為今年以來最多，帶動高屏溪流量每秒突破17立方公尺、旗山溪流量每秒近8立方公尺，整體降雨不如預期，川流量增加不多。

    此外，高雄與台南共用南化水庫連2日降雨少量進帳46萬立方公尺，蓄水量增為3565萬立方公尺，蓄水率僅回升約1%、蓄水量不到4成2，其中水庫集水區進帳11萬立方公尺，以高雄旗山溪甲仙堰越域引水35萬立方公尺為大宗。

    水利署為增加南化水庫蓄水量，協調農水署滿足下游供灌水量每秒0.8立方公尺，其餘引水至南化水庫蓄存，今趁著旗山溪流量因降雨提升，加大越域引水挹注南化水庫，後續將視川流量變化及旗山灌區需求水量機動調整。

    水利署也因應高屏溪流量增加，重啟高雄北送台南清水每日5萬噸，將逐步提升至目標量每日15萬噸，以減少南化水庫出水量，管控在30萬立方公尺，盡量把水蓄存在水庫裡，以備不時之需。

    最大春雨不如預期，水利署加大旗山溪甲仙堰越域引水至南化水庫。（水利署提供）

    最大春雨不如預期，水利署加大旗山溪甲仙堰越域引水至南化水庫。（水利署提供）

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