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    首頁 > 生活

    命大！男闖台鐵中壢站軌道被車撞急躲「避車坑」 僅受擦傷送醫

    2026/04/05 23:51 記者李容萍／桃園報導
    黃男於台鐵中壢站侵入列車路線幸運躲進「避車坑」，警、消合力救援。（記者李容萍翻攝）

    黃男於台鐵中壢站侵入列車路線幸運躲進「避車坑」，警、消合力救援。（記者李容萍翻攝）

    台鐵中壢火車站月台清明連假第3天、今（5）日晚上10時10分許，發生一名旅客於中壢站內月台侵入路線，致遭1263次區間車撞及，所幸該旅客及時躲進「避車坑」，被救出時僅身體多處擦傷，意識清楚。

    台鐵公司獲報立即通知鐵路警察及119至現場處理，1263次旅客換乘1267次，第一時間中壢站以2月台辦理上、下行列車運行，列車平均延誤5分，此案由鐵路警察處理，晚上10時48分蒐證完畢通知放行1263次區間車，並於10時54分駛離中壢站。

    桃園市消防局第二大隊中壢分隊獲報上述地點有旅客遭列車撞擊，立即調派消防人員7名、消防車1輛、救護車2輛前往協助，經查該順利躲進「避車坑」的黃姓旅客（28歲）意識清楚，但身體多處擦傷疼痛，由中壢分隊救護車送往聯新國際醫院救治中，至於黃男為何侵入列車路線？由鐵路警察持續處理、釐清中。

    據悉，「避車坑」通常是指在單線道、山路或狹窄路段中，為了讓快車、大型車或對向車輛順利通行，而在道路旁邊特別挖寬、留出的避讓空間，也由於這個設施才救了黃男一命。

    黃男於台鐵中壢站侵入列車路線幸運躲進「避車坑」，警、消合力救援。（記者李容萍翻攝）

    黃男於台鐵中壢站侵入列車路線幸運躲進「避車坑」，警、消合力救援。（記者李容萍翻攝）

    黃男於台鐵中壢站侵入列車路線幸運躲進「避車坑」，警、消合力救援。（記者李容萍翻攝）

    黃男於台鐵中壢站侵入列車路線幸運躲進「避車坑」，警、消合力救援。（記者李容萍翻攝）

    黃男於台鐵中壢站侵入列車路線幸運躲進「避車坑」，警、消合力救援。（記者李容萍翻攝）

    黃男於台鐵中壢站侵入列車路線幸運躲進「避車坑」，警、消合力救援。（記者李容萍翻攝）

    黃男於台鐵中壢站侵入列車路線幸運躲進「避車坑」，警、消合力救援。（取材臉書粉專內壢大小事）

    黃男於台鐵中壢站侵入列車路線幸運躲進「避車坑」，警、消合力救援。（取材臉書粉專內壢大小事）

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