屏東兒童月超嗨 誠品「阿卡的兒歌大冒險」東港王船館首演

阿卡的兒歌大冒險的屏東首演在東港王船文化館大廳。（誠品文化藝術基金會提供）

全台誠品書店兒童主題展4月1日登場，其中在親子界中極受好評的「阿卡的兒歌大冒險」音樂劇，首度來到屏東，今天在東港王船文化館一連帶來2場鉅獻，現場滿場的觀眾掌聲不絕於耳，與演員同歡、度過兒童節連假。

全台誠品書店的兒童主題展，大人也能看的繪本全蒐羅、爸媽神隊友「閱讀解憂站」限時開跑，誠品文化藝術基金會今年在麥當勞共同支持下推動「立體閱讀計畫」，除了將立體書、表演藝術帶到學校，還有大型公益親子音樂劇，盼藝術的想像在孩子心中萌芽。

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誠品「阿卡的兒歌大冒險」親子音樂劇可說風靡全台，問世多年已多次重演，將阿卡貝拉（人聲）和台灣童謠首度結合，為親子兒歌打開新的篇章，劇中編曲用心動聽，演員自然生動，並結合台灣民間耳熟能詳的《三輪車》、《虎姑婆》、《妹妹背著洋娃娃》、《天黑黑》、《小毛驢》、《泥娃娃》及新創與各國改編兒歌，邀請親子大小一起環島冒險，唱出好聽的兒歌。

「阿卡的兒歌大冒險」首度來到屏東，誠品文化藝術基金會表示，今天的親子音樂劇在一樓大廳熱鬧開演，一連2場帶領孩子開啟一段充滿旋律與故事的想像旅程，以舞蹈、肢體互動等趣味演出形式，讓孩子在輕鬆、愉快的氛圍中，跟隨劇中主角「阿卡」的腳步，唱出獨一無二的歌曲。

誠品書店並在東港王船限定店喜迎1週年時，同步推出系列親子活動，除連假活動，接下來4月11日邀請両両製造聚團帶來融合戲劇、舞蹈與詩歌的互動藝術活動《一艘名為詩的船》；4月18日《耳邊風》作者林瑋萱透過手語詩、炭筆繪畫，帶讀者感受生活中的自然美景。而在4月3日至4月19日加入誠品的會員，當日不限金額消費即贈精美眼鏡書籤1份；單筆滿888元再享東港王船限定店獨家紀念磁鐵乙張。

誠品「阿卡的兒歌大冒險」親子音樂劇，將阿卡貝拉（人聲）和台灣童謠首度結合，為親子兒歌打開新的篇章。（誠品文化藝術基金會提供）

阿卡的兒歌大冒險屏東首演，獲得親子滿堂彩。（記者陳彥廷攝）

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