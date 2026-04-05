為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東兒童月超嗨 誠品「阿卡的兒歌大冒險」東港王船館首演

    2026/04/05 23:04 記者陳彥廷／屏東報導
    阿卡的兒歌大冒險的屏東首演在東港王船文化館大廳。（誠品文化藝術基金會提供）

    阿卡的兒歌大冒險的屏東首演在東港王船文化館大廳。（誠品文化藝術基金會提供）

    全台誠品書店兒童主題展4月1日登場，其中在親子界中極受好評的「阿卡的兒歌大冒險」音樂劇，首度來到屏東，今天在東港王船文化館一連帶來2場鉅獻，現場滿場的觀眾掌聲不絕於耳，與演員同歡、度過兒童節連假。

    全台誠品書店的兒童主題展，大人也能看的繪本全蒐羅、爸媽神隊友「閱讀解憂站」限時開跑，誠品文化藝術基金會今年在麥當勞共同支持下推動「立體閱讀計畫」，除了將立體書、表演藝術帶到學校，還有大型公益親子音樂劇，盼藝術的想像在孩子心中萌芽。

    誠品「阿卡的兒歌大冒險」親子音樂劇可說風靡全台，問世多年已多次重演，將阿卡貝拉（人聲）和台灣童謠首度結合，為親子兒歌打開新的篇章，劇中編曲用心動聽，演員自然生動，並結合台灣民間耳熟能詳的《三輪車》、《虎姑婆》、《妹妹背著洋娃娃》、《天黑黑》、《小毛驢》、《泥娃娃》及新創與各國改編兒歌，邀請親子大小一起環島冒險，唱出好聽的兒歌。

    「阿卡的兒歌大冒險」首度來到屏東，誠品文化藝術基金會表示，今天的親子音樂劇在一樓大廳熱鬧開演，一連2場帶領孩子開啟一段充滿旋律與故事的想像旅程，以舞蹈、肢體互動等趣味演出形式，讓孩子在輕鬆、愉快的氛圍中，跟隨劇中主角「阿卡」的腳步，唱出獨一無二的歌曲。

    誠品書店並在東港王船限定店喜迎1週年時，同步推出系列親子活動，除連假活動，接下來4月11日邀請両両製造聚團帶來融合戲劇、舞蹈與詩歌的互動藝術活動《一艘名為詩的船》；4月18日《耳邊風》作者林瑋萱透過手語詩、炭筆繪畫，帶讀者感受生活中的自然美景。而在4月3日至4月19日加入誠品的會員，當日不限金額消費即贈精美眼鏡書籤1份；單筆滿888元再享東港王船限定店獨家紀念磁鐵乙張。

    誠品「阿卡的兒歌大冒險」親子音樂劇，將阿卡貝拉（人聲）和台灣童謠首度結合，為親子兒歌打開新的篇章。（誠品文化藝術基金會提供）

    誠品「阿卡的兒歌大冒險」親子音樂劇，將阿卡貝拉（人聲）和台灣童謠首度結合，為親子兒歌打開新的篇章。（誠品文化藝術基金會提供）

    阿卡的兒歌大冒險屏東首演，獲得親子滿堂彩。（記者陳彥廷攝）

    阿卡的兒歌大冒險屏東首演，獲得親子滿堂彩。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播