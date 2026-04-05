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    清明連假補水！石門水庫估進帳3640萬噸、蓄水率回升至6成

    2026/04/05 22:51 記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導
    清明連假連日降雨，大雨也替石門水庫「補水」。（取材自遊桃園即時影像）

    清明連假連日降雨，大雨也替石門水庫「補水」。（取材自遊桃園即時影像）

    清明連假連日降雨，大雨也替多座水庫「補水」。桃園石門水庫依例自2月1日供應大量春耕用水，大壩水位（滿水位245公尺）於4月2日晚上11時降到今年以來最低231.17公尺、蓄水率在「半庫」之間徘徊；受惠2日晚上開始降雨至今（5）日下午3時止，集水區累計降雨約159毫米，預估增加水庫入流量3640萬立方公尺，為今年以來最大一波降雨，讓蓄水率一舉回升至61.86%。

    石門水庫有效庫容量為2億526萬噸，截至今晚9時，石門水庫水位已回升至234.9公尺、蓄水量1億2698萬噸、蓄水率61.86%，水位增加3.73公尺，且持續上升中。不少民眾趁著白天天氣放晴，造訪水庫一覽湖光山色美麗風景。

    經濟部水利署北區水資源分署副分署長郭耀程表示，石門水庫原本就未列入水情燈號提醒，供水狀態即屬正常，也與近年的水情相當，這一波春雨挹注也正逢接近枯水期的尾聲，可望讓未來供水更穩定。

    郭耀程提到，石門水庫大壩建於大漢溪主流上方，屬於在槽水庫，當有明顯降雨時，蓄水的反應相當直接，會大幅帶動蓄水率。由於石門水庫集水區範圍大，這一波降雨預估增加水庫入流量3640萬噸，不過時間會拉得比較長，約3、4天陸續入流。

    截至今晚9時，石門水庫水位已回升至234.9公尺、蓄水量1億2698萬噸、蓄水率61.86%，水位增加3.73公尺，且持續上升中。（記者李容萍攝）

    截至今晚9時，石門水庫水位已回升至234.9公尺、蓄水量1億2698萬噸、蓄水率61.86%，水位增加3.73公尺，且持續上升中。（記者李容萍攝）

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