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    雨停了恐龍現身！衛武營「酷樂園」單日爆28萬人次 再創高雄熱潮

    2026/04/05 21:46 記者黃良傑／高雄報導
    恐龍酷樂園今湧入28萬人次，又掀高雄熱潮。（記者黃良傑攝）

    恐龍酷樂園今湧入28萬人次，又掀高雄熱潮。（記者黃良傑攝）

    2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」入場人次再創新高，昨天因雨停演，今（5）日天氣轉好，恐龍紛紛跑出恢復演出，市府統計今天單日就湧入逾28萬人次，教育局表示「恐龍酷樂園」是結合展演、互動與教育元素，打造寓教於樂的兒童節活動。

    2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」持續於衛武營國家藝術文化中心熱鬧展開，活動進入第三天，隨著天氣轉好、陽光露臉，現場湧入大批人潮，親子家庭踴躍出動，整個園區從上午起人聲鼎沸，捷運車站也湧現人潮，活動熱度再創高峰。

    教育局長吳立森表示，延續前2天民眾熱情，昨天因雨勢太大而臨時停演，今天天候轉佳，原訂演出的DINO-A-LIVE超恐龍體驗順利登場，吸引大量民眾排隊觀賞，整天活動累計湧入超過28萬人次參與，下午場的恐龍演出更有近10萬人同時在場。

    現場各項活動同樣人氣滿滿，無論是化石挖掘體驗、恐龍運動體驗區、主題展演舞台，或是恐龍拍照打卡區，皆湧現滿滿人潮；超恐龍體驗演出更是場場爆滿，觀眾隨著擬真恐龍震撼登場驚呼連連，現場氣氛熱烈沸騰，大小朋友沉浸在宛如史前世界的精彩氛圍中。

    活動現場多元舞台節目與互動活動輪番上陣，讓民眾從白天到傍晚都能盡情享受豐富內容，不少家長表示，孩子玩得開心、收穫滿滿，是兒童節連假最難忘的回憶之一。

    教育局說，「恐龍酷樂園」透過結合展演、互動與教育元素，打造寓教於樂的兒童節活動，感謝市民朋友熱情參與，也提醒民眾把握最後活動時段，攜家帶眷一同前來感受恐龍魅力，共度歡樂假期。

    大小朋友沉浸在宛如史前世界的精彩氛圍中。（記者黃良傑攝）

    大小朋友沉浸在宛如史前世界的精彩氛圍中。（記者黃良傑攝）

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