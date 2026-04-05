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    首頁 > 生活

    降低猴害專題2》動保團體建議 用絕育取代驅離移置猴群

    2026/04/05 20:26 記者楊媛婷／台北報導
    動保團體建議應該用結紮節育措施抑制猴群數量。（資料照）

    動保團體建議應該用結紮節育措施抑制猴群數量。（資料照）

    隨猴害造成的農損問題日趨嚴峻，農業部從去年底陸續和嘉義縣、雲林縣府合作在部分區域試驗驅離移置措施，對部分持續滋擾的猴子則採收容方式，動保團體則提醒，相關措施應符合動物福利措施，也建議應用絕育措施控制族群量。

    台灣獼猴數量增加下，人猴衝突在農村的淺山地帶已經成為日常，其中人猴衝突又以造成農損最多，林保署和地方政府合作，在嘉義縣、雲林等部分區域試辦驅離移置措施，台南市也有意在該市猴害嚴重的南化區試行。

    動保團體台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏則認為，即使是要處理獼猴對農作物的干擾，仍必須遵循動物福利原則。至於收容部分，陳玉敏表示疑慮，因台灣除屏科大外，幾乎沒有安置靈長類動物的空間，過去就曾發生過地方政府抓捕獼猴後，將獼猴關到雞籠內，無視獼猴需要大量可擺盪的活動空間。

    陳玉敏建議，若只透過驅離或移置措施來降低猴害風險，恐怕效果有限，認為可效法香港做法，若證實該區域的獼猴數量確實已超過環境負擔，可誘捕猴隻後執行絕育，以降低族群數量。

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