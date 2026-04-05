降低猴害專題1》農損慘重 中央與嘉義、雲林合作試辦驅離移置措施

猴害造成農作物損害問題日趨嚴重。（林業保育署提供）

台灣獼猴近年造成嚴重農損，農業部為降低猴害，林業保育署從去年底陸續和嘉義縣、雲林地方合作，擇定古坑、林內、中埔等地測試用槍驅離，結果顯示猴群1月內都不再出現，未來會把措施制度化供地方參考。

我國自2019年1月9日將台灣獼猴移出保育類動物，因無天敵，台灣獼猴數大增，今年初高山甜柿產量就因猴害等因素減產5成，也有文旦園被獼猴入侵，導致園內文旦都慘遭猴吻無法收成；農業部長陳駿季日前在立院答詢時示警，若不再妥善處置，未來5年內猴群就不會只出現在田間，而會出現在台北市區。

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為降低猴害風險，農業部補助農民架設電圍網等，但因獼猴會利用樹林枝梢入侵，成效有限，跨黨派立委要求農業部應提出對策移除猴害，林業保育署簡技鄭伊娟表示，防治猴害仍以使用電圍網效果最佳，但必須搭配其他防治方式，像是電圍籬、防猴罩網、瓦斯炮等聲音驅趕器等，也鼓勵農民飼養家犬驅離猴群，針對部分已採用各種防治手段但仍遭受猴害滋擾的區域，自去年底於部分地方政府主動提出需求下，該署擇定試驗區執行移置測試。

林保署說明，該措施是由專業人員使用塑膠子彈或辣椒子彈對侵入農地的猴群體實施持續性疼痛及感官不適，並引入改良式獵具將造成危害的獼猴圍捕後另外再行移置到收容所等，在嘉縣府主動提出合作下，去年12月在嘉義中埔試驗，今年2月則由雲林縣府提出合作後，也於雲林古坑、林內等地測試，以中埔地區農地為例，猴群被驅離後已1個月都沒有出現；至於捕獲的獼猴，則是會移置並篩檢疫病，若檢測出有人畜共通傳染病，則會依法處置。

鄭伊娟進一步說明，該署之後會盤點整合具有專業移置獼猴技能的人員，也會有工具運用、法規及安全教育講習，建立專業人才名單供地方政府或農民委託危害控制工作，協助處理野生動物危害。

目前農業部建置的天然災害通報系統並無獼猴危害農作的通報項目，鄭伊娟表示，該署正規劃野生獸類危害農作通報系統，建置數位通報平台，透過該平台蒐集獸害衝突物種及熱區資訊，整合座標資訊與GIS系統，作為後續地方政府政策補強及衝突預警資訊，並作為野生獸類危害納入農業保險的評估基礎資料。

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