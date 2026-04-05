土城民宅屋頂坍塌、1樓無立即危險 公所已安置住戶

新北市土城區中央路4段1棟2層樓平房的屋頂瓦片今午突然坍塌，市府工務局會同新北市土木技師公會技師勘查，發現2樓木構造橫梁腐朽，導致天花板大面積掉落。（圖由新北市工務局提供）

首次上稿20:14

更新時間20:34

新北市土城區中央路四段1棟兩層樓平房，屋頂瓦片今天下午2點多突然坍塌，1名30多歲男子腿部遭埋受困屋內，消防員獲報到場，以徒手挖掘方式救出住戶送醫，幸無生命危險。新北市工務局會同新北市土木技師公會專業技師勘查，發現坍塌主因是2樓木構造橫梁腐朽，導致天花板大面積掉落，1樓暫無立即危險，但工務局仍建議區公所協助安置住戶，以確保居住安全；區公所傍晚已將受災戶安置於飯店。

工務局長馮兆麟表示，工務局第一時間獲報啟動應變機制，會同專業技師到場勘查，現場建築物為加強磚造，屋頂為加蓋鐵皮包覆；2樓坍塌處為木構造橫梁腐朽，且天花板大面積掉落，建議清理後施作防掉落的安全措施，1樓經目視雖無立即危險，仍建議區公所進行安置，以確保安全。

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土城區公所回應，受傷男子（二兒子）向來與母親同住，母親原本考量1樓仍然可住，且大兒子也住在附近，便跟區公所反映「不需安置」，後經新北市工務局會同新北市土木技師公會技師勘查，該棟樓結構狀態安全無虞，惟避免遇有臨時問題，在技師專業建議之下，區公所傍晚已將受災戶安置於飯店。

馮兆麟說，事故發生後已進行房屋結構安全勘查，釐清建物受損情形及潛在風險，將持續關注建物安全狀況，並協助相關處理作業，以維護市民生命財產安全。

新北市土城區中央路4段1棟2層樓平房屋頂瓦片今午突然坍塌，1樓雖無立即危險，市府工務局仍建議區公所協助安置住戶。（圖由新北市工務局提供）

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