台中大雨西屯60年老榕樹倒塌 楊大鋐：市府應進行樹木體檢

台中昨天降下大雨，西屯區文華公園內，一棵60年樹齡的老榕樹倒塌，市議員楊大鋐要求儘速清除，並針對附近公園樹木進行體檢。（楊大鋐議員提供）

台中昨天降下大雨，造成西屯區鵬程里文華公園內，一棵已有約60年樹齡的老榕樹，因降雨導致土壤鬆軟、地基不穩傾倒，橫倒在公園內，所幸未造成民眾傷亡，市議員楊大鋐今天前往現場勘查，除要求應儘快進場清理倒塌樹木，並做好安全圍設，也要求應盤點附近公園和綠地樹木狀況，進行專業「樹木體檢」，避免發生樹倒傷人意外。

市議員楊大鋐表示，昨天大雨造成西屯區文華公園內，一棵已有約60年樹齡的老榕樹倒塌，所幸事故發生時未有民眾受傷，未釀成更大意外，但現場仍可見樹體龐大、根部翻起，潛藏風險不容忽視。

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楊大鋐指出，近期極端氣候頻繁，強降雨已對老樹根系穩定性造成影響，呼籲市府相關單位應立即進場清理倒塌樹木，並做好安全圍設，避免民眾誤入危險區域。

楊大鋐並要求，市府應全面盤點文華公園及周邊綠地樹木狀況，針對高齡老樹、傾斜樹木及根系鬆動者，進行專業「樹木體檢」，包含支撐結構、根部穩定性與健康狀況評估，提前預防類似事件再次發生。

楊大鋐強調，公園是市民日常休憩的重要空間，樹木安全更直接關係到民眾生命安全，市府不能等事故發生才處理，應建立常態性巡檢與預警機制，才能真正守護市民安全。

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