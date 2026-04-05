新莊電鍍工廠惡火 濃煙飄散新泰樹及桃園龜山 晚間8時解除空品示警

火災煙霧可能往新莊、樹林、泰山區以及桃園市龜山區飄散，鄰近居民須緊閉門窗、外出記得戴口罩。（圖由新北市環保局提供）

首次上稿 19:35

更新時間 21:46

新北市新莊區民安路上一間電鍍鐵皮工廠，今午4點多發生火災，工廠3樓竄出大量濃黑煙，消防獲報緊急到場灌救，傍晚近6點順利將火勢熄滅；新北市環保局表示，經模式模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估影響範圍包括新莊、樹林、泰山區，以及桃園市龜山區，提醒鄰近居民緊閉門窗、外出戴上口罩，保護呼吸道健康。

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新北市環保局發布火災空品提醒，由於新莊區民安路工廠火災，因為今天風速微弱、擴散條件不佳，經模式模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估影響範圍包括新莊、樹林、泰山區，以及桃園市龜山區，環保局提醒鄰近居民緊閉門窗、外出配戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康，環保局將持續監控空氣品質，啟動相關應變作為。

環保局今晚8點10分已解除空品示警，環保局說明，本案因火勢已熄滅，晚間7時25分後，空氣品質逐漸回復正常。

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