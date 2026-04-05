降低猴害專題3》雲林山區猴害嚴重 農民談猴怨聲載道

火龍果農張克森試過各種驅猴方法成效有限，二年前架設電圍網效果不錯。（張克森提供）

雲林古坑、斗六、林內山區台灣獼猴危害農作事件頻傳，尤其古坑草嶺是重災區，村長陳兵通說，人猴大戰近20多年，10多年前石壁推廣甜杮，有20多戶種植，品質受到肯定，因為台灣獼猴危害嚴重，果農防不勝防，承認戰敗棄種，現只剩1戶種。

陳兵通表示，台灣獼猴危害的作物很多，從高麗菜、敏豆等短期蔬菜，到竹筍、果樹、咖啡都有，尤其竹筍，4、50隻猴群進入竹林，專挑最嫩的筍尖下手，折斷後整支筍就報廢了，筍農自嘲，「要猴子吃剩下才有得收成」，收成減還好，最擔心是筍尖折斷沒有「筍母」不會長新竹。

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石壁台灣咖啡近幾年在國內、國際咖啡競賽表現優異，咖啡也飽受猴害威脅，有咖啡農說，猴子不只吃鮮紅咖啡果實，就連新架接的咖啡苗也被牠們折斷。

回古坑荷苞村種火龍果的果農張克森指出，近幾年台灣獼猴往山下移動，他的果園在海拔100多公尺處，前幾年也受猴害所苦，看到紅色果實就採，咬一口丟地上，因為猴群神出鬼沒，試過放沖天炮等防治成效有限，他幾乎隨時要在果園看守，2年多前裝設電圍網，才解決猴患。

古坑鄉公所農經課長蔡歆雁表示，古坑台灣獼猴危害很嚴重，農民談猴就怨聲載道，公部門沒有統計過詳細農損數據，不過根據農民來申請鞭炮驅猴告知，以柑橘作物受害最嚴重，越接作採收期情況越嚴重，沒有防治果園損失約5成，有驅趕損失約2至3成。

雲林荷苞火龍果園前幾年飽受台灣獼猴危害。（張克森提供）

雲林荷苞火龍果園前幾年飽受台灣獼猴危害。（張克森提供）

張克森說，架設電圍網猴子也曾企圖翻越，觸電後嚇到逃離。（張克森提供）

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