台灣民謠之父鄧雨賢家族祖塔 平鎮鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

桃園平鎮鄧屋雲閣塔今年清明節舉辦建塔70週年慶。（記者李容萍攝）

位於桃園市平鎮區南豐路巷內的「鄧屋雲閣塔」，由原籍廣東省嘉應州鎮平縣的鄧氏來台子孫樂捐興建，今（5）日清明節舉辦建塔70週年慶。桃園市副市長蘇俊賓出席活動表示，桃園的文學與文化發展，與鄧家長年深耕桃園密不可分，市府將繼續投入文化保存與傳承工作，讓地方歷史得以延續發揚。

據悉，鄧屋雲閣塔墓主鄧彥拔，生於廣東省嘉應州鎮平縣，清朝乾隆35年，彥拔公攜長子鄧統先與次子鄧純先渡海墾台灣，來台之初，就在現今的台北樹林地區開墾，而彥拔公之妻藍婆太與三子鄧縉先留在故鄉守家保業，之後藍婆太去世，彥拔公再次渡過台灣海峽回鄉奔喪後，再攜縉先公返台，繼續在樹林躬耕為業。

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縉先公第七子鄧觀奇自幼好學，在清同治年間遷居新竹芎林開館授徒，建文林閣，造就許多英才，晚年移居龍潭執教，於咸豐5年考取秀才，清光緒9年遷移到山峰村麻園窟現址定居。觀奇公育有9子，其中長子鄧瓊鳳為貢生，七子鄧林鳳、九子鄧搏鳳等亦為秀才，父與子一門四傑，一時傳為美談；日治時期著名音樂家、被稱為台灣歌謠之父的鄧雨賢（1906~1944）就是鄧觀奇的曾孫。

後世子孫考量祖先散葬於台北、桃園、新竹3地，為安奉祖靈，1955年於湧豐里陸軍後勤學校後方開始興建鄧屋雲閣塔、1959年落成，集來台祖鄧彥拔等先祖於一堂，為先祖來台200餘年的紀念，並作為鄧氏一族的精神堡壘，期勉族人飲水思源、不可忘本之意也。

蘇俊賓表示，山仔頂南陽堂鄧屋雲閣塔見證鄧氏家族自乾隆年間鄧彥拔公遷台以來「耕讀傳家」傳統，彥拔公派下孕育出許多文學人才，龍潭聖蹟亭也是當年由鄧觀奇、鄧起鳳等諸位先人協力創建，不僅見證桃園文學與文化的發展歷程，也深刻形塑在地人文底蘊，奠定桃園深厚的文學根基。

市府客家事務局專門委員黃泓家提到，山仔頂鄧氏家族亦孕育「台灣歌謠之父」鄧雨賢，《望春風》、《雨夜花》等為跨世代文化資產，今年「桃園好客文藝季」將納入鄧雨賢紀念音樂會，預計9月登場，透過《四月望雨》等經典歌謠串聯龍潭文學與音樂，深化桃園客家文化傳承。

包括市議員舒翠玲、黃敬平、陳韋曄、平鎮區副區長詹國華、鄧氏雲閣塔管理服務團隊隊長鄧仁瑞等人一同出席。

桃園平鎮鄧屋雲閣塔今年清明節舉辦建塔70週年慶，派下子孫齊聚。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（左2）出席平鎮鄧屋雲閣塔建塔70週年慶。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（左2）出席平鎮鄧屋雲閣塔建塔70週年慶。（記者李容萍攝）

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