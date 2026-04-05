秘克琳神父最後遺願 蘭陽藝術大學夢未圓

秘克琳神父來台後在宜蘭羅東落腳，被譽為「為宜蘭打開世界舞台的先行者」。（圖由羅東聖母醫院提供）

義大利籍的天主教靈醫會神父秘克琳，在宜蘭創辦蘭陽舞蹈團，並巡迴國際展演，協助台灣突破外交困境，後來又催生童玩節，將一生青春與熱血奉獻給台灣。親近秘克琳友人透露，秘神父生前一度想創辦蘭陽國際藝術大學，隨著他的離世，成了未完成的遺願。

秘克琳神父1964年來台後，選在宜蘭羅東落腳，1966年創辦蘭陽舞蹈團，2017年取得台灣身分證，去年獲頒宜蘭縣榮譽縣民證，被譽為「為宜蘭打開世界舞台的先行者」，昨天上午不幸在羅東聖母醫院辭世，享耆壽91歲，訂於明天（6日）移靈羅東北成天主堂，9日上午10點舉辦告別彌撒與安葬禮。

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秘克琳辭世消息傳出後，各界紛紛表達哀悼之意，文化部長李遠肯定秘神父以推廣台灣藝術教育與民族舞蹈為終身職志，為台灣留下珍貴的無形文化資產，文化部將呈請總統明令褒揚。

秘克琳親近友人指出，秘神父在1990年代有意籌設蘭陽國際藝術大學，採用高中、大學7年一貫教育體系，為台灣培育藝術、舞蹈方面的人才，但因經費龐大，加上用地取得不易，面臨諸多挑戰，如今秘神父撒手人寰，這項計畫成為他的未竟之志。

秘克琳神父（中）去年獲頒宜蘭縣榮譽縣民證。（圖由羅東聖母醫院提供）

義大利籍天主教靈醫會神父秘克琳（圖中），將一生青春與熱血奉獻給台灣。（圖由羅東聖母醫院提供）

秘克林神父（後排中）創辦的蘭陽舞蹈團，成為培育舞蹈人才的搖籃。（圖由羅東聖母醫院提供）

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