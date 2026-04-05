舊產房創生！鹿草聖家園區廢木料再利用 「作穡人」活化在地記憶

「作穡人」團隊用舊木料製作成杯墊等循環商品。（記者王善嬿攝）

平均年齡30歲的青年地方創生團隊「作穡人」，攜手關愛故鄉公共服務協會，長期推動嘉義縣鹿草聖家園區修復及活化，日前由中正大學創新創業基地輔導，以「鹿草木拾光─用雙手學循環，用創意做地方」計畫獲環境部130萬元補助，將保存的聖家園區舊建材與廢棄木料再利用，製造成燈具、杯墊等循環商品，盈餘將作為鄉民收入或公民行動費用。

「作穡人」創辦人、中正大學校友吳翊豪表示，聖家園區1961年由匈牙利籍天主教神父葉由根與修士晁金名共同創建，延續當年神父建堂時開木工班，跟鄉民一起蓋教堂、修復設備脈絡，以聖家園區舊產房為地方創生基地，蒐集嘉義地區廢檜木料、窗戶等建材，分類並建置成材料庫，建立木工班制度與共學工作坊，讓鄉民與青年透過實作累積技能。

請繼續往下閱讀...

吳翊豪說，團隊計劃2年內蒐集1500公斤舊木料，將舊建材、木料透過地方故事與設計的轉譯，製作成至少150件具有地方記憶、文化意義的循環商品，組織青年行動團隊，培育在地循環設計與營運能力，為鹿草鄉創造具市場潛力的綠色商業契機。

鹿草聖家園區活化推手、關愛故鄉公共服務協會理事長蕭英偉說，鹿草聖家園區曾是地方天主教信仰與醫療、幼兒教育中心，透過公私協力逐步修繕，讓聖家園區轉型為醫療博物館、居家醫療站、學生課輔班據點。

蕭英偉表示，聖家園區產權為天主教嘉義教區所有，現委託協會代管、活化，除了去年屋頂由天主教嘉義教區出資修繕，包括舊木工班、學生宿舍、幼兒園等空間，都由公民自行修繕。

蕭英偉說，「作穡人」的工作室就在聖家園區的舊產房，透過青年創意利用聖家園區的舊建材、檜木料，還有來自鹿草、嘉義各地舊建材，再利用製造成商品及實用的家具、設備，讓資源循環，期許成為返鄉青年孵育夢想的基地。

「作穡人」將蒐集來的嘉義地區舊建材與木料再利用，製造成循環商品。（記者王善嬿攝）

「作穡人」創辦人、中正大學校友吳翊豪與團隊一起舉辦青年小聚。（中正大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法