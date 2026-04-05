國1北上10車追撞回堵7公里 4/6收假日易塞13路段出爐

清明連假第四天，國道交通管制措施。（高公局提供）

今天是清明連假第三天，明天就要收假了，交通部高速公路局表示，今天下午國道共發生3起事故，甚至導致後方車流回堵7公里，影響整體車流，截至下午5點，國道交通量為73.1百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里；明天收假日預估13國道路段易壅塞，建議西部國道北向用路人提早出發。

高公局表示，下午國道壅塞路段包括國1南向頭屋-銅鑼（大客車火燒車），北向大林-斗南、西螺-彰化、新竹系統-湖口；國3北向斗六-竹山、後龍-西濱、茄苳-寶山、高原-大溪；國6西向東草屯休息站-霧峰系統；國10西向仁武-左營端；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。

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高公局指出，中午12時07分於國1北向128.7公里處發生10輛小客車追撞事故，占用內線車道，於12時53分排除，造成後方車流回堵7公里；下午1時06分於國1南向134.5公里處發生1輛大客車起火事件，占用外線車道，於下午3時30分排除，後方車流回堵7公里；下午3時08分於國5北向12.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，下午3時47分排除，造成後方車流回堵4公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

高公局指出，明天為清明節連續假期收假日，預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判，明日重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發、中部地區於12時前出發，國5北向用路人於9時前出發。

高公局表示，明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲，出門前應做好車輛保養檢查，確認五油三水與輪胎的狀況，如行駛時遇車輛異常徵兆，如過熱、冒煙、異味、異音、異常抖動或警示燈亮起時，應立即握穩方向盤，開啟方向燈，放開油門，讓車輛逐漸滑行至路肩停靠，並開啟危險警告燈，於車輛後方50至100公尺處擺放故障標誌，所有人員應儘速下車，面對來車方向前往護欄外等安全處所，並利用1968App一鍵報案或撥打1968專線請求協助。

國1北向128.7公里處發生10輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

國1南向134.5公里處發生1輛大客車起火事件，占用外線車道。（高公局提供）

國5北向12.9公里處（彭山隧道內）發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道。（高公局提供）

清明連假收假日，北部國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假收假日，中部國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假收假日，南部國道易塞車路段。（高公局提供）

行前車輛檢查注意事項。（高公局提供）

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