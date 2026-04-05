台灣小吃店超常用！美耐皿裝熱食恐藏毒 萬人憂心：為何不禁？

美耐皿餐具示意圖。（資料照）

台灣小吃店超常使用的「美耐皿」（Melamine）餐具，雖然美觀又耐用，但盛裝熱騰騰的美味同時，可能慢慢滲出無色的威脅！近日就有網友質疑，為何已有相關研究指出美耐皿餐具在高溫或不當使用情況下可能釋出有害的化學物質， 卻沒有像限塑一樣的政策推出？引發網友熱議。

美耐皿是一種以三聚氰胺與甲醛聚合而成的樹脂塑膠，外觀類似陶瓷但更加輕巧、耐摔，價格也便宜，廣泛用於小吃店、自助餐及幼兒餐具。不過有實驗研究指出，雖然美耐皿標示耐熱溫度可達110度至130度，但其實超過70度，甚至是40度就可能開始釋出三聚氰胺或甲醛，長期攝取可能損害腎臟、膀胱，且恐有致癌風險。不當使用美耐皿，如盛裝酸性食物，或使用已出現刮痕、變色、老化的餐具，也可能有毒素滲出。

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近日有網友就在Threads上發文詢問，為什麼美耐皿會因熱湯溶出有毒物質，政府卻沒有像限制塑膠一樣推行限用或禁用美耐皿餐具的相關措施，繼續讓小吃店使用呢？貼文釣出數萬人表達擔憂，「真的，與其限塑講環保，真正釋放危害身體的美耐皿卻無法可管，好笑」、「我也覺得美耐皿超可怕，但政府寧願用健保讓大家一直去看醫生，卻不願意限制美耐皿這種致癌的毒物」、「看過底部已經劣化變色還在用的一堆，就幾乎不會再去消費」、「終於有人開始討論這個議題了，之前政府似乎有討論過要禁止美耐皿 但後來就沒下文了」

也有網友指出，「根據食品衛生管理法，對美耐皿的溶出實驗標準是甲醛不得檢出、三聚氰胺上限2.5ppm，只要符合檢測規定即不會對身體造成傷害，一咪咪的三聚氰胺你喝幾口水就尿出來了」、「美耐皿不是超過100單位才會有致癌風險？但一般食物高溫很難會超過，所以也很難讓政府禁止」、「主要釋出的所謂毒素都低於標準，並且價格低廉不易損壞，當然消費者可以拒絕消費來杜絕」、「政府只能宣導跟教育，你是以為極權國家，隨便下令禁止不用管反彈的嗎？光是禁塑膠政策，民怨沸騰什麼樣子了！」

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