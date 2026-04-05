iPhone「1內建app」狂佔23GB 果粉教1招解決容量困擾

iPhone內建的地圖程式即使刪了仍佔手機21GB，網友教一招破解；示意圖。（路透）

手機本身具有許多內建程式，原以為放著不影響，但當手機容量爆滿開始清空間時，就會發現某些應用程式異常佔空間。近日有網友分享，iPhone內建的蘋果地圖APP竟整整佔了23GB，即使刪掉也還有21.77GB，讓他不禁疑惑「到底要怎麼讓它徹底離開我的手機？」對此，內行網友出面破解。

一名網友在Threads上分享iPhone內建應用程式刪不掉的困擾，對此，有內行網友分享，只要將手機「重新開機」就可以清掉多餘的記憶體。

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網友的回應引起不少人共鳴，「重度原廠地圖使用者只佔74.5MB，但是我是每天都會關機10分鐘！」、「習慣每天手機重開一次的我，是18.6MB。」。針對網友的建議，原PO實測之後，也發現手機裡的地圖從原本的21.77GB，減少到4.2MB，讓他直呼「刪完APP以後，請務必關機重開！」

其實，過去3C達人Tim哥就有建議，iPhone用戶可以每周重新開機一次，可以清除一些暫存檔案及快取，釋放一些系統的資源。雖然這個方法可能沒辦法一次釋出太多儲存空間，但非常簡單快速，也能讓iPhone使用起來更順暢。

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