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    首頁 > 生活

    台鐵集電弓受損搶修 16時恢復雙向雙線運轉 延誤旅客1年內可退票

    2026/04/05 17:59 記者俞肇福／新北報導
    位於新北市瑞芳區的台鐵猴硐車站，台鐵在月台白板告知旅客，因電車線故障造成列車延誤。（記者俞肇福攝）

    位於新北市瑞芳區的台鐵猴硐車站，台鐵在月台白板告知旅客，因電車線故障造成列車延誤。（記者俞肇福攝）

    清明連假第3天，台鐵列車傳出集電弓受損小插曲。台鐵今天（5日）有列車發生集電弓受損，影響所及，造成台鐵宜蘭線的四腳亭-瑞芳-猴硐-三貂嶺間東正線封鎖，只有西正線可維持單線雙向通行。台鐵於16時恢復雙向雙線正常運轉。影響車次與人數尚在統計中。

    台鐵今天（5日）13時31分在宜蘭線7.6公里，因瑞芳到四腳亭間東正線電力設備異常，426、4182次集電弓受損，台鐵於14時成立一級應變小組，4188次辦理鄰線接駁4182次旅客，228次旅客換乘232次。台鐵於16時恢復雙向雙線正常運轉。

    台鐵指出，因電車線故障導致無法搭乘旅客，可於1年內持車票辦理退票退費，若民眾是在車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。若是持中斷區間台鐵公司定期票旅客，依車站公告延長有效期間1日。

    台鐵呼籲，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請上台鐵官網搜尋，台鐵官網網址http://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip，台鐵24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。或是就近台鐵車站洽詢。

    位於新北市瑞芳區的台鐵猴硐車站，有不少出遊搭台鐵的旅客，因電車線故障造成列車延誤，只能無奈地坐著苦等。（記者俞肇福攝）

    位於新北市瑞芳區的台鐵猴硐車站，有不少出遊搭台鐵的旅客，因電車線故障造成列車延誤，只能無奈地坐著苦等。（記者俞肇福攝）

    位於新北市瑞芳區的台鐵猴硐車站，台鐵在月台白板告知旅客，因電車線故障造成列車延誤。（記者俞肇福攝）

    位於新北市瑞芳區的台鐵猴硐車站，台鐵在月台白板告知旅客，因電車線故障造成列車延誤。（記者俞肇福攝）

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