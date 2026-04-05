睽違18年 府城萬年殿五朝王醮再現古王船遶境盛況

今年台南南區灣裡萬年殿五朝王醮大典，該廟北廂房的古王船將出巡遶境祈福。（記者王俊忠攝）

台南市南區灣裡地區的信仰中心萬年殿主祀三府千歲，原本12年1度的建醮大典，因上次醮期延宕，相隔18年後於今年9月底到11月初將舉行「丙午科五朝禳災祈安王醮」，廟方利用清明節擲筊選出8位會首等醮職人員，象徵王醮大典啟動。

廟方表示，今年五朝王醮慶典預計從9月底展開到11月初，萬年殿醮典最特別的是該廟南、北兩側廂房典藏兩艘古王船，北廂房的古王船會在醮典時於灣裡、二仁溪下游地區出巡遶境，為地方消災解厄祈福，且古王船不焚燒火化，在醮典遶境巡安，是地方一大盛事。

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南區灣裡萬年殿籌組建醮委員會，由陳進旺擔任建醮主委、地方藥師林隆昌負責建醮總幹事，並選在清明節（5日）於廟前廣場遴選8位會首。南市副市長姜淋煌與地方各界都到場祈求醮典順利圓滿。

林隆昌表示，往例醮典設有主會、主醮、主壇、主普與三官首等5大會員並增設5大副會首，但如今參與會首遴選的宮廟與個人都逐漸減少，今年萬年殿醮典參與遴選會首者剩下地方8間宮廟，千歲爺指示除了5大會首外，不再遴選副會首，改選平安首、天燈首與佛祖首等另3名會首，共有8名會首。

經過參與宮廟代表擲筊、搏得最多聖杯者出任8大會首，主會由海口宮出任、主醮文聖堂、主壇超峯寺、主普舉喜堂、三官首南門宮、平安首保安宮、天燈首聖化堂、佛祖首南清宮。此外，也選出1位黑旗官、1位紅旗官與兩側廂房王船正代公、副代公等4人及1位主科道長。

地方宮廟代表擲筊遴選台南灣裡萬年殿建醮大典會首職務。（記者王俊忠攝）

台南南區灣裡萬年殿擲筊遴選出今年五朝王醮的八大會首及多位醮職人員。（萬年殿提供）

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