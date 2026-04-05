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    首頁 > 生活

    神與人牽引跨海交流 台南上帝公爺分靈新加坡

    2026/04/05 17:28 記者王姝琇／台南報導
    新加坡霹靂壇前來台南開基靈祐宮恭請上帝公爺分靈回新加坡供奉。（記者王姝琇攝）

    新加坡霹靂壇前來台南開基靈祐宮恭請上帝公爺分靈回新加坡供奉。（記者王姝琇攝）

    新加坡霹靂壇執事今日前往台南市定古蹟開基靈祐宮（又稱小上帝廟），恭請上帝公爺分靈回新加坡供奉，執事代表吳偉倫表示，台灣神明金身雕塑工藝細緻，在神與人的牽引下特地前來，牽起雙方特殊情誼。

    靈祐宮總幹事蔡孟原說，建廟逾350年的靈祐宮，2023年首度有泰國信眾前來分靈，再迎來新加坡的信眾來分靈上帝公爺，緣分相當奇妙。

    霹靂壇祀奉主神彌勒祖師、玄天上帝、山西夫子、大聖佛祖等諸位正神。吳偉倫說，在新加坡道教總會牽線，從新加坡來台南開基靈祐宮恭請玄天上帝分靈，廟方特別恭請王爺降駕開光分靈神尊、黑令旗，並致贈1套手工神帽、神衣。

    吳偉倫說，也走訪南鯤鯓代天府、南勢街西羅殿等宮廟，了解更多廣澤尊王信仰的歷史脈絡；靈祐宮玄天上帝神尊金身做工甚至精細，透過恭請分靈神像的緣分，除了欣賞不同的粧佛工藝之美，也促進雙方宗教信仰文化交流。

    台南開基靈祐宮上帝公爺分靈。（記者王姝琇攝）

    台南開基靈祐宮上帝公爺分靈。（記者王姝琇攝）

    新加坡霹靂壇執事認識廣澤尊王信仰文化。（記者王姝琇攝）

    新加坡霹靂壇執事認識廣澤尊王信仰文化。（記者王姝琇攝）

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