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    首頁 > 生活

    搏虎爺打頭陣 台南運河百年4/11鎮南媽領軍水陸會師

    2026/04/05 17:04 記者王姝琇／台南報導
    祀典大天后宮搏虎爺，邀台南美展傳統工藝類首獎工藝家劉進文創作虎爺藝品。（記者王姝琇攝）

    祀典大天后宮搏虎爺，邀台南美展傳統工藝類首獎工藝家劉進文創作虎爺藝品。（記者王姝琇攝）

    紀念運河通航滿100週年，祀典大天后宮舉辦擲筊博虎爺，邀台南美展傳統工藝類首獎工藝家劉進文創作虎爺藝品，象徵帶來好運與福氣，限量500位參與者熱鬧比杯，為台南媽祖開運河百週年活動熱鬧揭開序幕。

    大天后宮祭出拓印體驗，由書法家李國殿書寫、劉進文茄苳入石柳創作拓版，安排南薰樂集國樂演出，聚保堂二胡教室老師陳文保也臨場加碼演出，民政局副局長吳明熙帶來演唱，劉進文也帶來吉他自彈自唱，向媽祖祈福、逗鬧熱。

    劉進文說，帶來價值10萬元虎爺作品以及4座茄苳入石柳精美雕刻虎牌；發放限量500張紀念卡片予參與比杯民眾，另也創作大尊虎爺收藏藝品，以及巨型茄苳入石柳的大筊杯等作品。

    祀典大天后宮將於11日舉辦「媽祖運河水上遶境」，由鎮南媽領軍等神駕將乘船行經台南運河，沿岸同步展開遶境隊伍，於河樂廣場進行水陸會師，再現1926年台南運河通航時萬人空巷、水陸齊發壯闊盛況，並於4月8至10日辦理祈福三朝法會。

    大天后宮常委蘇介川表示，台南媽祖開運河100年慶典展開遶巡活動，11日邀府城鄉親隨香陪媽祖走祈安之路；安排金獅陣、民間藝術團隊及文武館演出，另設美食園遊會，重現昔日運河開通時的熱鬧嘉年華氛圍；當天下午鎮南媽、開山王將從安平漁人碼頭乘船巡遊台南運河，其餘神轎將沿運河沿岸遶境至河樂廣場，水上、陸上媽祖聖駕與友宮廟神輿大會師。

    聚保堂二胡教室老師陳文保（右）臨場加碼，與劉進文自彈自唱合奏。（記者王姝琇攝）

    聚保堂二胡教室老師陳文保（右）臨場加碼，與劉進文自彈自唱合奏。（記者王姝琇攝）

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