樹林聯禱會舉辦復活節園遊音樂會 傳遞基督祝福

新北市樹林區聯禱會與10間教會今在樹林基督長老教會共同舉辦「十在奇妙復活節園遊音樂會」。（記者黃政嘉攝）

新北市樹林區聯合禱告會與10餘間教會今天在樹林基督長老教會共同舉辦「十在奇妙復活節園遊音樂會」，透過音樂表演、生命見證、親子互動遊戲等節目，將復活節的希望與愛帶入社區，樹林區聯禱會主席暨牧師曾夢霞說，盼讓民眾在輕鬆愉快的體驗中，領受耶穌基督的平安與祝福。

新北市民政局指出，復活節為基督教重要節期，紀念耶穌基督受難後第3天從死裡復活，此次復活節園遊會設17個攤位，展售原住民及教會特色產品，並設計DIY手作、套圈圈、投杯球等闖關遊戲，讓不同年齡層民眾在互動中增進親子關係，完成集章後，參與者還可前往「心靈小站」接受牧師專人祈福，體驗內心平安與祝福。

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曾夢霞表示，聯合慶祝復活節活動已逾10載，過去多以遊行、快閃及詩歌見證等形式深耕在地，今年特別以「十在奇妙復活節音樂園遊會」為主題，旨在藉由復活節耶穌基督的愛拯救世人，傳遞基督信仰中的愛、溫暖與平安。

民政局長林耀長說，感謝各教會長期投入社區服務，透過此類活動不僅讓民眾感受復活節的希望，更將愛與關懷落實於探病關懷、弱勢家庭訪視、急難救助等實際行動中，他也肯定教會協助辦理新北市樹林區原住民族文化健康站、設立社區關懷據點提供老人共餐、加入新北市小衛星社區據點提供兒少課後輔導等支持性方案，使社區成員在困難時仍能獲得協助迎來新的開始。

民政局指出，新北市所轄各教會在復活節辦理紀念活動，例如汐止區高榮教會登山至大尖山禱告並設計找彩蛋活動；五股區伯特利全人關懷協會舉辦禮拜、發放彩蛋及愛筵；土城區土城聯禱會聯合眾教會於捷運頂埔站、海山站、永寧站、土城站發放福音蛋並送上復活節祈禱祝福。

新北市民政局長林耀長（右四）、樹林區聯禱會主席暨牧師曾夢霞（右二）在園遊會攤位合影。（記者黃政嘉攝）

「十在奇妙復活節園遊音樂會」透過詩歌舞蹈，傳達基督愛與社區關懷。（記者黃政嘉攝）

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