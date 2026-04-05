清明週一收假恐塞車！省道、快速道路地雷路段出爐

連假疏運措施及路況資訊可下載App觀看最新路況。（公路局提供）

明天（6日）週一是連假收假日，交通部公路局表示，預估明天部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起仍將湧現車潮，請用路人出發前確認路況並小心駕駛。

公路局表示，截至下午3時止，省道及快速公路部分路段出現車多情形，包含台2線外木山路段至大武崙路段、台61線福興至鹿港路段、台88線鳳山至五甲系統路段、台88線大寮路段、台9線谷風隧道南口至觀音隧道北口、台19線北港路段等。

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公路局指出，預估明天部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起仍將湧現車潮，在銜接高速公路部分，包含台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線銜接國3霧峰路段西向、台86線仁德系統、台88線鳳山到五甲路段西向。

在省道主要幹道，包含：台61線鳳鼻至香山北向及台61線中彰大橋北向、台9線蘇花路廊北向及南迴公路、台1線水底寮到楓港路段北向；觀光風景區周邊路段，包含台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段等，容易壅塞，建議用路人行前多參考幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段及路段，或遵循警廣與路側CMS提供路況及替代道路資訊行駛。

在國道部分，交通部高速公路局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發、中部地區於12時前出發，國5北向用路人於9時前出發。

公路局表示，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,098班次，疏運39,247人；東部國道客運路線共計行駛504班次，疏運9,873人。

公路局強調，這次連假推出國道客運6折優惠措施，另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金，優惠疊加後，最高可享42折。依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有60%空位，東部國道客運尚有75%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

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