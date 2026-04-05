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    首頁 > 生活

    愛心不放假 台南「做工行善團」助8旬老翁修屋

    2026/04/05 16:41 記者吳俊鋒／台南報導
    南市「做工行善團」連假不休息，持續為弱勢修屋。（南市勞工局提供）

    南市「做工行善團」連假不休息，持續為弱勢修屋。（南市勞工局提供）

    送愛沒有假期，台南「做工行善團」利用清明連假前往關廟區為81歲陳姓老翁修繕房屋，希望搶在雨季來臨前完成，讓長輩有更安全、舒適的居住環境。

    陳翁長期與身心障礙子女居住於老舊平房，因屋頂、天花板等不堪颱風侵襲，已嚴重損毀，影響生活品質，更危及居住安全，由於僅靠中低老人津貼過日子，無力負擔整建的經費，做工行善團今天啟動修繕。

    修繕計畫採跨工會接力方式辦理，先由泥水工會進行屋頂拆除，並由連景企業協助搭設安全鷹架，電子加工工會於3月底完成鐵厝搭建，鋁製品工會後續展開門窗的丈量與安裝，完成前期施作。

    木工工會、電氣工會等團隊則利用清明連假進場施作天花板輕鋼架、室內裝修、管線配置，並自二手家具倉庫搬運單、雙人的床架與床墊，還有衣櫥、桌椅等家具入厝，提升該戶的居住安全，以及生活機能。

    因地點位於郊區，餐飲工會也響應公益，號召志願者到現場提供熱食，溫暖人心；各團隊會接續在工作以外的時間輪番進場，努力趕在雨季來臨前完成修繕進度。

    勞工局長王鑫基感謝大家犧牲假期，以弱勢家庭的需求優先，有的更攜伴，甚至帶著下一代共同投入，如餐飲業產業工會理事長郭國仁帶著妻女錢畇方、郭映儀參加，勞工志願服務協會有梁志男、林佳香與陳來發、苑秀芳等夫婦響應，木工工會則是姚志仁、姚世駿與林豊淼、林建宏等父子檔，提升修繕效率。

    知名畫家許圳至夫婦今天到現場拍攝志工修繕實景，希望後續透過藝術創作的展示，彰揚行善團熱心公益的奉獻精神。

    南市「做工行善團」連假不休息，清明節深入偏區，為弱勢民眾修屋。（南市勞工局提供）

    南市「做工行善團」連假不休息，清明節深入偏區，為弱勢民眾修屋。（南市勞工局提供）

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