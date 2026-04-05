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    首頁 > 生活

    半夜如廁驚見蛇 女屋主嚇得魂飛魄散

    2026/04/05 16:25 記者蔡文居／台南報導
    這隻王錦蛇闖入民宅廁所及廚房，經一個多小時的搜尋才順利捕獲。（鄭琨諺提供）

    這隻王錦蛇闖入民宅廁所及廚房，經一個多小時的搜尋才順利捕獲。（鄭琨諺提供）

    天氣逐漸炎熱，蛇類蠢蠢欲動，台南市安南區長溪路3段一處民宅，女屋主半夜如廁，竟然在屋內廁所內發現一條大蛇，嚇得魂飛魄散，向里長緊急求救，蛇類達人鄭琨諺獲報，趕抵救援，花了1個多小時搜尋，終於將大蛇逮捕歸案。

    鄭琨諺表示，1隻王錦蛇3日晚間闖入民宅，女主人半夜要上廁所，門一推開，眼前突然出現1隻長約1公尺多的大蛇，當場嚇壞了，大喊「有蛇！有蛇！」深夜11點半接獲里長求援通報，立即飛奔趕往，由於該民宅很大，屋內空間多，一時也找不到蛇蹤。

    蛇沒找到，屋主一家人也不敢睡，經調閱民宅監視器，發現蛇確實闖入屋內，卻未發現有離開屋內的影像，只好在屋內逐一尋找。他說，後來屋主在廚房的咖啡機後方，發現蛇就躲在裡面，確認是無毒的王錦蛇後，順利捕獲。

    王錦蛇在台灣算是常見的蛇類，屬於攻擊性較強的蛇類，主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食，但無毒，是台灣3種大型的蛇類之一，成蛇可長到2公尺多，因遇到驚嚇或被捕捉時，會分泌有臭味的液體，因此又稱為臭青公、臭青母。

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