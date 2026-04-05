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    首頁 > 生活

    民怨仍須跑櫃台！北市線上申請淪形式 議員批疊床架屋

    2026/04/05 16:58 記者董冠怡、蔡愷恆／台北報導
    台北市議員張文潔。（台北市議員張文潔提供）

    台北市議員張文潔。（台北市議員張文潔提供）

    台北市議員張文潔表示，許多民眾反映北市府「台北通」及各局處網站提供的線上申請服務流於形式，如衛生局「外籍看護工申審」，線上完整填寫資料並上傳附件後，還被要求要郵寄紙本或是親自臨櫃辦理，疊床架屋，徒增市民行政負擔。衛生局說明，線上收件功能是為了提前進行行政審查，縮短民眾等候時間。

    張文潔說，以衛生局「外籍看護工申審」業務為例，即便系統已設計完整欄位，最終仍需重複紙本流程，設計已與民眾對「線上申請」期待產生落差，也與數位治理強調「減少接觸、簡化流程」目標相違。

    張文潔質疑，現行服務僅為「預填資料」，而非真正的流程再造，恐淪為數位化成果的虛假展示。更呼籲，市府應研議如何克服身分驗證技術，若線上作業對流程無實質幫助，則應檢討必要性，避免造成市民時間浪費。

    衛生局說明，線上申請流程已明確註記「填寫後仍需郵寄紙本或臨櫃辦理」注意事項，線上收件功能的定位在於提前進行行政審查，以縮短民眾未來在櫃檯等候的時間。

    衛生局補充，關於外籍看護工申審業務，因涉及申請人身分驗證、簽署紀錄保存及資格確認，依現行作業程序，仍須請民眾提供紙本文件以完成申辦。

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