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    首頁 > 生活

    與鄭文燦合照被辭退？桃園景觀餐廳否認並澄清「無政治立場」

    2026/04/05 16:22 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園某餐廳店員控訴與海基會前董事長鄭文燦合照遭到解僱。（資料照）

    桃園某餐廳店員控訴與海基會前董事長鄭文燦合照遭到解僱。（資料照）

    桃園某景觀餐廳遭控任意辭退員工，理由僅因店員與前來用餐的前海基會董事長鄭文燦合照，該名店員在網路發文分享「荒唐的工作經驗」，引發多位議員及大批網友關注；餐廳則透過聲明強調，本店並無所謂藍綠政治立場，至於與該店員終止僱傭關係的經過，與政治立場全然無涉，但不另行敘述過程，均按勞動基準法規定辦理。

    桃市府勞動局表示，雇主若因政治、黨派立場解僱員工已涉及就業歧視，當事人可依法向勞動局提出申訴，經勞資雙方訪談調查後，將送就業歧視評議委員會評議有無違反就業服務法第5條第1項規定，並可依同法第65條裁處30萬元到150萬元罰鍰。

    該名店員在網路發文分享自己荒唐的工作經驗表示，「第一次因政治問題被辭退」，日前鄭文燦到她工作的餐廳吃飯，她跟鄭文燦要求合照，沒想到後來店長找她談話，提到剛才合照的事並不適合，但她合照前明明有先問過店長及隨從都說可以，怎麼拍完照就說不行了，她進一步詢問店長有無其他原因，只見店長支支吾吾，她也不想再為難了。

    該名店員的遭遇引發多位議員及網友關注，要求勞動局介入協助，但就業歧視必需由當事人提出申訴，目前勞動局尚未接獲陳情，議員黃瓊慧則表示，雇主不可因政治立場隨意辭退員工，若員工找她幫忙，一定會協助到底。

    餐廳回應，本店並無所謂藍綠政治立場，日前鄭文燦蒞臨均熱情接待，為維護該店員聲譽，也感謝她在清明連假期間到店鼎力相助，不另敘述與她終止僱傭關係的經過，但與該店員政治立場無涉，絕無違反就業服務法情形，同時也以優於勞基法規定的標準，為該店員辦理勞健保加、退保，並於本月5日結算薪資及資遣費，及發給非自願離職證明，關於後續該店員言論及社會各界指教，本店都虛心接受，無論各式政治色彩、黨派、種族，本店均秉持熱情接待，絕無特定政治立場。

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