高雄港噴水儀式 迎接「島嶼天空」打造高端郵輪新體驗

高雄港務分公司以噴水儀式隆重迎接郵輪進港。（高雄港務分公司提供）

高雄港今（5）日迎來卡莉多麗（Noble Caledonia）「島嶼天空」（ISLAND SKY）郵輪首度靠泊高雄港，成為今年第6艘首航高雄港的國際郵輪，而它也是高雄港今年國際郵輪預報中噸位最小的郵輪，這次航程預計串聯高雄港及澎湖港。

高雄港務分公司以噴水儀式隆重迎接郵輪進港，致贈船長首航紀念牌，並安排迎賓活動。港務公司表示，高雄港3月8日甫迎接歷年最大郵輪—地中海郵輪「地中海榮耀」，「島嶼天空」的造訪，充分展現從大型母港郵輪到小型高端郵輪，高雄港多元接待能力。

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「島嶼天空」雖為首次造訪高雄港，但其姊妹船—「卡莉多麗」（Caledonian Sky，已改名為Blue Zephyr且隸屬於Blue Zephyr Cruises旗下）曾於2018年以Fly cruise 模式，於基隆港搭載近百位自英國搭乘飛機到台灣的國際旅客，開展國內首次郵輪跳島旅程。

「島嶼天空」總噸數4200、船長90.6公尺、船寬15.3公尺，設計載客量118人，全船客房皆為海景套房設計，旅客於船艙內即可飽覽海上風光，船上以近1:1的船員與旅客比，提供旅客高品質服務，預計於6月23日再次造訪高雄港。

「島嶼天空」首航高雄港。（高雄港務分公司提供）

「島嶼天空」是高雄港今年國際郵輪預報中噸位最小的郵輪。（高雄港務分公司提供）

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