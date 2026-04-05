國際太空競賽傳來捷報 清大學生奪女性創業家獎

國際太空競賽傳來捷報，清大學生團隊奪女性創業家獎。（清大提供）

國立清華大學學生團隊在國際太空競賽傳來捷報，日前代表台灣赴法國波爾多參加全球太空創新創業黑客松「ActInSpace」總決賽，從23個國家、391個創業提案中脫穎而出，勇奪由歐洲天使投資人網絡頒發的「女性創業家獎」，展現台灣青年在太空科技與創新創業領域的實力。

該競賽由歐洲太空總署與法國國家太空研究中心主辦，是全球具指標性的太空創新賽事。清華團隊先於台灣初賽奪冠，並在國家太空中心輔導下進軍決賽。團隊挑戰法國航太企業Thales提出的邊緣AI運算題目，運用NVIDIA Jetson訓練模型，將技術應用於雙軌道衛星系統，大幅提升覆蓋率與即時數據處理能力，獲評審肯定。

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清大動力機械工程學系畢業生蔡喬伊擔任隊長，成員包括生醫學院學士班蔡慈恩、經濟系劉資豐及資安專家韋詠祥。此次獲得的「女性創業家獎」，為主辦單位從全球參賽隊伍中遴選最具商業潛力的提案之一，象徵團隊在技術與市場應用上兼具競爭力。團隊已受邀參加今年6月於立陶宛舉行的歐洲投資人峰會，並將接受為期一年的專業培訓，進一步與國際投資人及產業專家接軌，拓展太空新創發展機會。

隊長蔡喬伊表示，帶領團隊站上國際舞台，是希望將好奇心轉化為工程未來，並讓更多人看見台灣的科技實力，特別感謝戴念華等師長一路以來的指導與支持，「這份榮耀屬於每一位支持我們追尋太空夢的夥伴」，未來將持續投入太空科技創業，開拓更大的國際舞台。

校長高為元指出，學校近年成立太空工程研究所，整合跨領域資源推動太空科技發展，此次獲獎展現清華在基礎科學與應用創新的深厚實力，也證明台灣學生具備國際競爭力。

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