黑心小吃「中國澱粉腸」入侵台灣 業者自爆原料未送檢 全網炎上

近日一對20歲女同志情侶，在台北饒河夜市開幕號稱「全台灣第一間澱粉腸」攤位，卻被眼尖網友揪出諸多食安問題而被炎上。（圖擷取自@honest_chicken IG，本報合成）

近年受到抖音、小紅書等中國社群媒體影響，越來越多中國小吃出現在台灣各地，但多數食品早在中國就被爆出是加入多種「科技與狠活」、屬於有食安疑慮的黑心產品。近日傳出，一對情侶在台北夜市開幕號稱「全台灣第一間澱粉腸」攤位，卻被眼尖網友揪出諸多食安問題而被炎上，業者還自爆原料尚未送相關單位檢測，引發軒然大波。

一對自稱20歲的女生情侶，從今年3月開始透過IG、Threads等社群平台，預告她們將在台北饒河夜市開設「全台灣第一間澱粉腸」攤位，並在本月3日，於Threads發布攤位開幕7天的宣傳影片，除了展示烤澱粉腸的實際操作畫面，還在貼文內強調，澱粉腸的配方都是她們自行研究出來的，是「純手工製作」食品。

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影片曝光後，引發大批網友熱議，且留言呈現一面倒的討伐聲浪，幾乎所有台灣網友與中國網友，都留言質疑業者，為何要特別販售這種成分不明、含肉量為0且多次被中國共產黨官媒踢爆有食安問題的加工小吃？並指出澱粉腸是在中國經濟條件極差、人民買不起肉的情況下，才誕生的劣質產物，還直言台灣超商熱狗比它健康。

隨著相關討論在網上發酵，業者緊急在昨（4）日下午開直播回應，未料她們在直播中自爆，澱粉腸原料並非手工，而是來自加工廠的「安全食材」。被網友問到是否將這些原料事先送到相關單位做食安檢查，對方不僅直接坦承沒有，還直白表示，不知道缺少這道流程的嚴重性，說詞令網友們傻眼不已，也因此被全網炎上。

另有一些網友當起柯南，揪出業者先前曾賣過中國小吃「冰藕粉」，澱粉腸烤爐是透過電商蝦皮買來的中國淘寶貨，加上2人對自家澱粉腸原料的前後說詞不一、還反控隔壁攤販也未送檢。網友擔憂這間店會爆發食安、重金屬殘留等問題，紛紛寫信或致電給衛生局等單位，希望能加強追蹤這間攤販。業者則在今（5）日下午再度發布聲明稿，表示已聯繫廠商安排送驗，在檢驗報告出來前，攤位會暫停營業與販售。

其他網友則吐槽，「抖音養大的世代」、「糯米腸才是正港澱粉腸吧」、「突然發現這就台南粉腸的低配版」、「不要賣這種東西是會要妳的命是不是」、「她說她不敢吃熱狗，然後敢吃這種成分來源不明的澱粉腸」、「一堆這種模仿中國小吃的形式，但沒模仿中國小吃的價格」、「就像之前的蠟瓶糖一樣，不知道引進這種東西是在想什麼」、「明明找工廠代工還標榜手工，究竟是對手工2字有什麼誤解啊」。

據了解，中國官媒《央視》早在2024年就揭露，澱粉腸是一種生產成本不到人民幣5毛（約新台幣2元）、比豬飼料還噁心的食品，工廠生產的成本價則會更低。《央視》指出，澱粉腸大多使用雞肉、鴨肉、雞骨泥、大量澱粉等邊角料製作；中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授何計國受訪時特別指出，雞骨泥的營養成分無法被人體所吸收，屬於「以次充好」和「以次摻假」的加工類食品。

不僅如此，《央視》記者進一步追查，發現中國市面上販售的澱粉腸，多數都沒有配料（成分）表、品牌和廠家，是典型的「三無產品」；暗訪部分攤販所賣的澱粉腸，還意外查出大多是使用澱粉和大量添加劑合成，整個配料堪比一張「元素週期表」，民眾若是長期食用，澱粉腸中鈉、脂肪、添加劑會對健康產生嚴重影響。

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中國官媒2024年揭露，澱粉腸是一種生產成本不到人民幣5毛、比豬飼料還噁心的食品，還查出多家廠商的配料表堪比「元素週期表」。（圖擷取自「中國央視網」）

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