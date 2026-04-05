雲林砸4000萬打造海線露營區 山海雙點拚年底開幕

雲林縣府斥資4000萬元在口湖椬梧滯洪池設置露營區，預計4月對外招商，順利的話年底前可營運。（雲林縣府提供）

看好露營商機，雲林縣府繼在山區古坑樟湖十字關打造合法露營區，再斥資4000萬元在沿海地區口湖鄉椬梧滯洪池設置露營區，另因風災受損的十字關露營區將重新招商，縣府指出，預計今年底山、海兩處露營區都可開幕營運，增加雲林觀光量能。

露營是近幾年國人熱門的休閒活動之一，各縣市露營區如雨後春筍設置，雲林轄內也有30多處，雲林有豐富自然資源與景觀，率先打造十字關露營區，2024年9月委外營運，週末假日幾乎滿位。

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去年7月丹娜絲颱風時受創嚴重，加上業者因個人因素，提前在去年9月解約後暫停營運，縣府文化觀光處長謝明璇指出，十字關露營區位處山區，遇雲海季宛如置身仙境，視野寬闊、空氣清新，詢問度高，目前正辦理營區修復及山坡枯木清理，完工後即可重新招商，年底前應可重新開放。

海線部分縣府投入4000萬元在椬梧滯洪池設置露營區，設置有38個石頭營位、12個泥地營位及簡易衛浴設施，可提供車露或一般露營，去年8月舉辦試露活動反應熱烈，預計4月下旬對外招商，順利的話也可在年底前營運。

謝明璇表示，椬梧滯洪池有小日月潭之稱，周邊有多處自然景觀據點，包括成龍濕地、口湖遊客中心、金湖海堤，可欣賞野鳥、夕陽及品嘗海線優質農漁特產。

雲林縣府斥資4000萬元在口湖椬梧滯洪池設置露營區，預計4月對外招商，順利的話年底前可營運。（雲林縣府提供）

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