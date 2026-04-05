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    首頁 > 生活

    分享獅瑞「二哥」日常 壽山動物園：牠吃得慢不是挑食、是老了

    2026/04/05 14:49 記者王榮祥／高雄報導
    壽山動物園分享非洲獅瑞「二哥」日常。（記者王榮祥翻攝）

    壽山動物園分享非洲獅瑞「二哥」日常。（記者王榮祥翻攝）

    壽山動物園分享非洲獅「二哥」日常，針對有遊客注意到牠吃得很慢，解釋牠不是挑食、是因為老了，透露其年紀相當人類的百歲以上、堪稱獅瑞。

    園方說明，2010 年來到壽山的非洲獅二哥，推估已高齡23歲，如果在野外，獅子通常僅能活到10至15歲，相比之下，在人工悉心照護下的二哥已是獅瑞等級，而這年紀相當於人類的100歲以上。

    園方指出，有遊客好奇牠身形消瘦，那是因為隨著年紀增長，肌肉量會自然流失與退化，就像百歲老爺爺一樣，步履也變得緩慢且微顫，尤其吃東西時可能讓旁人覺得好慢，那不是挑食、也是因為老了。

    園方進一步表示，為了照顧牙口不好的二哥，獸醫團隊今年初為其進行上犬齒拔除手術，以減輕鬆動帶來的不適，並特別購置切肉機，由保育員細心將肉品去骨並切成小丁，搭配加高食盆與階梯防滑措施，讓二哥能更輕鬆地進食與走動。

    園方說，只要天氣好，二哥依然會出來曬曬太陽、認真生活，雖然老了、慢了，但這裡有保育員最溫暖的守護，陪伴牠優雅老去，歡迎來壽山動物園看看二哥，一起為牠加油。

    壽山動物園分享非洲獅瑞「二哥」日常，介紹牠吃東西很慢，那不是挑食、是老了。（記者王榮祥翻攝）

    壽山動物園分享非洲獅瑞「二哥」日常，介紹牠吃東西很慢，那不是挑食、是老了。（記者王榮祥翻攝）

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