中東戰火引爆「塑膠袋之亂」 新北檢清明突擊超市嚴防囤積

新北地方檢察署今天趁清明連假期間再次出擊，由主任檢察官黃筵銘（左2）率隊前往中和區大型超市與商場進行實地稽查，嚴防民生物資遭到惡意哄抬。（記者林嘉東翻攝）

中東戰火持續蔓延，不僅推升國際油價，更衝擊石化供應鏈，導致國內近期出現「塑膠袋短缺」現象。為防止不法業者趁機囤積物價、牟取暴利，新北地方檢察署繼3月底首波查察後，今（5日）趁清明連假期間再次出擊，由主任檢察官黃筵銘率隊前往中和區大型超市與商場進行實地稽查，嚴防民生物資遭到惡意哄抬。

受戰爭影響，塑膠製品原料價格近期漲幅驚人，市場預期心理濃厚。新北地檢署今天上午由主任檢察官黃筵銘帶隊，會同新北市政府經濟發展局、法制局消保官室、新北市警方及法務部調查局等單位，針對轄內零售端的供給、銷售狀況進行全面查訪。

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稽查團隊今天上午走訪中和區三處大型超市與商場。初步調查發現，目前市場上的「耐熱袋」與「背心袋」因上游供應吃緊，加上民眾恐慌性購買，確實有部分門市出現短缺情形；至於一般塑膠袋及其他塑化產品，目前供應尚屬正常。

新北地檢署強調，物價維穩在連假期間不打烊，將持續監控塑膠袋、免洗包材、化製肥料等必需品。地檢署嚴正警告，若有業者意圖藉機囤積、擾亂市場秩序，必將「從嚴從速」查辦，絕對不寬貸。檢方也呼籲民眾，若發現有商家異常哄抬價格或疑似囤貨情資，請向檢調機關舉報，共同守護民生荷包。

新北地方檢察署今天再次出擊，由主任檢察官黃筵銘（右2）率隊前往中和區大型超市與商場進行實地稽查，嚴防民生物資遭到惡意哄抬。（記者林嘉東翻攝）

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