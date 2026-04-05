新埔新北社區AI讓長輩健康做到老 獲選竹縣首處「智慧共生示範據點」

新竹縣新埔鎮新北社區長輩持續從事農產業，隨身也有智慧健康監測設備隨身相挺。（取自竹縣府官網）

新竹縣新埔鎮新北社區獲中央核定是全縣第一個「智慧共生示範社區」，更是全國卅個指標性據點之一，他們計畫導入物聯網（IoT）與遠距照護系統，讓還願意且能勞動生產桶柑、福菜以及蘿蔔等農產的長者持續勞動，但輔以智慧化設備即時監控長輩健康動態，透過物聯網讓社區跟農民攜手共創且發展在地品牌、拓展農產銷路，實現產業與社區共同成長。

縣府高齡長照處表示，今年這種把智慧健康與社區共生結合的模式，使在地的特色農產業，得以轉化成為地方長照的支持力量的典範，很值得學習。

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新北社區發展協會總幹事陳慧玲則說，有了前述智慧科技的輔助，即時掌握社區長輩的日常生理狀態，縮短一旦發生意外後的搶救時間。而經由前述相關的APP，長輩們可以表達需求、分享物資，也可以即時互助。

新北社區的桶柑、福菜是客庄常見的農產，現在加入用大數據分析與遠距照護，提供了社區長輩更精準的健康預警，讓長輩在自家社區不僅能持續參與社區農產的產、銷，也能獲得來自AI科技輔助的生活安全看顧。

這個社區智慧共生示範計畫源自衛福部的「智慧共生社區推動計畫」，今年新竹縣共有新埔新北和南平2個社區提案爭取，新北雀屏中選，為期1年。近日身為輔導老師台大社工系名譽教授林萬億與副教授黃珮玲一起到場視察推動狀況，特別聚焦在智慧健康、數位共學以及社區共生3大主軸，並肯定新北社區推動的成效。

新竹縣新埔鎮新北社區長輩所生產的福菜等相關農產品。（取自竹縣府官網）

新竹縣新埔鎮新北社區結合物聯網和遠距照護系統，讓樂在農作的長輩也能健康、持續做到老。（取自竹縣府官網）

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