非上課期間車子遭拖吊 民眾質疑校園旁停車格執法標準不一

新北市三重區集美國小行事曆公告，4月2日為校慶運動會補假日。（黃先生提供）

校園旁停車格標準「霧煞煞」！新北市三重區一名黃姓男子4月2日將車輛停放在集美國小校門口路邊停車格，現場標示管制期間為「上課期間」，但當日因運動會補假未實際上課，但車子仍遭拖吊，他質疑執法認定與告示標準不一致。對此，三重警分局回應，當日未接獲開放通知，車主於上好輔助輪後才到場，依法依標誌執行拖吊；交通局表示，該案涉個別學校運動會及補假衍生執法認定疑義，建議循申訴程序釐清。

黃先生向本報陳情指出，他4月2日將車輛停放在集美國小校門口路邊停車格，現場告示牌明確標示管制條件為「上課期間」，停車格位只可以臨時停車。不過，依學校行事曆，因前1週舉辦運動會，當日為補假並未上課，但當日下午約4點車子仍遭拖吊，當時他在場向執法人員說明未上課事實，並表達願立即移車，然而，執法人員仍以「非國定假日」等理由認定違規並強制拖吊。

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黃先生認為，此案已非單一個案，而是「上課期間」認定標準不一致的制度問題，建議相關單位全面檢討執法準則，建立明確一致的判斷標準，並研議對於因認知落差造成的時間、交通等損失，提供合理補救或補償機制，以維護民眾對制度的信任。

交通局停車管理科長王昶閔表示，家長接送區管制方式，均有邀集學校及警察機關，依其需求設置，其中「上課期間」的管制，原則上是以教育機關於各學年度公告行事曆為準，該案涉個別學校運動會及補假衍生執法認定疑義，建議可透過救濟管道提出申訴，由權責機關查明釐清。

三重警分局回應，該案適逢學校補假日，未實際上課，但執勤當下未接獲學校或交通局通知該日開放停車，且車主在上好輔助輪後才從後方跑來，因此仍依現場標誌執行。

三重警分局表示，針對「上課期間」認定與實際執法落差疑義，已轉請交通局及學校研議，未來將評估是否針對補假日、活動調整日等特殊情形，建立統一認定基準或調整標誌內容。另提醒民眾如有申訴需求，可透過新北市政府雲端櫃檯線上申請，或親送、郵寄至交通事件裁決處提出申訴。

新北市三重區集美國小旁停車告示牌顯示，停車格管制條件為「上課期間」。（黃先生提供）

新北市三重區有民眾4月2日將車輛停放在集美國小校門口路邊停車格，現場標示管制條件為「上課期間」，但當日因運動會補假未實際上課，車子仍遭拖吊。（黃先生提供）

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