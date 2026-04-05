新北環保葬成長逾2萬人次 新店五城花園公墓將增3939櫃位、環保葬區

新北市長侯友宜今到新店五城花園公墓，視察增設的環保葬區。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今到新店五城花園公墓視察清明祭祀服務，瞭解公墓增設環保葬區，以及納骨塔增櫃工程，新北市殯葬管理處長陳健民指出，該公墓納骨塔地下一樓將增設3939個櫃位及660個牌位，公墓旁同步增設2500個穴位的環保葬區，預計今年4月底前完工；新北市環保葬相較2010年，截至今年3月已成長逾2萬人次使用。

侯友宜表示，新店五城花園公墓與納骨塔的改造，是活化既有殯葬設施空間的優良個案，未來市府會持續就現有公墓與納骨設施進行盤點，並結合新建納骨塔與環保葬區，增加服務量能，同時順應現代社會變遷、喪葬形式改變，持續推廣簡葬與節葬觀念，為市民營造更溫馨、更尊嚴的生命終章服務。

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陳健民指出，今年陸續於新店五城花園公墓附設納骨塔及樹林生命紀念館等公塔增設2萬個櫃位及4300個牌位，其中新店五城花園公墓附設納骨塔目前櫃位使用率已超過9成98，牌位則已全數用罄。

在綠色殯葬推廣部分，陳健民說，新北市環保葬在2010年改制直轄市前，僅約1700人次，隨觀念普及，截至今年3月已成長逾2萬人次，顯示民眾對環保葬的認同提升；為落實環保葬多點化，現有金山、三芝、新店四十份三處葬區外，五城花園公墓環保葬區也會在完工後加入服務，另規劃在三峽生命紀念館設置寵物環保葬區，讓飼主陪毛寶貝走完生命最後一程。

陳健民表示，新北市也強化環保葬服務量能，三芝櫻花生命園區自今年起從每週五固定1天服務，擴大為週二至週六皆受理民眾申請埋葬，今年1月至3月已有 92位亡者接受服務，較去年同期79位增加13位，成⾧16%。

民政局長林耀長表示，新北市近3年納骨櫃位平均每年使用量約1萬3200個、祖先牌位約4800個，市府盤點既有空間增設櫃位，並推動鶯歌、八里、淡水、五股及林口等5處納骨塔及環保葬區新建工程，預計於2028年起陸續完工後，可再提供約25萬4100個櫃位及5.2萬個牌位；市府也配合中央政策活化公墓用地，升格至今已完成23公頃公墓遷葬，部分變身為公園綠地、產業園區，目前正辦理五股及林口第一公墓的遷葬公告作業至明年7月，遷葬範圍約4公頃，民眾可依遷葬公告辦理自行起掘，起掘後選擇環保葬者並可獲1萬元鼓勵金。

新店五城花園公墓增設2500個穴位的環保葬區，預計今年4月底前完工。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜視察新店五城花園公墓納骨塔地下一樓增櫃工程。（記者黃政嘉攝）

新北市殯葬管理處長陳健民表示，五城花園公墓將增設3939個櫃位及660個牌位，預計今年4月底前完工。（記者黃政嘉攝）

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