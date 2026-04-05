張榮發基金會連四年捐資助學 推動基隆創客教育扎根

基隆市教育處副處長楊永芬（圖左）致贈感謝狀，感謝財團法人張榮發基金會連續4年捐錢支持創客好好玩計畫，由張榮發基金會執行長鍾德美（圖右）接下。（圖為基隆市政府提供）

為持續推動故鄉基隆市推動創客教育發展，財團法人張榮發基金會透過「創客好好玩計畫」，從111到114學年度連續4個學年度，每學年度捐贈100萬經費，提供基隆市每次10所學校辦理課後創客社團，114學年度於課程中加上AI融入，透過AI及學生創意的碰撞，激發出更多新奇的創作；基隆市政府與財團法人張榮發基金會執行長鍾德美共同宣示新一年度創客社團計畫啟動。

基隆市政府教育處處長徐嬿立指出，感謝張榮發基金會支持學校，透過聘請專業師資及採購材料等方式，讓學生能有機會在課後進行有趣的創作、運算思維和程式教育等活動，例如東光國小的AI繪圖胸章、中正國小結合AI及社區特色創作音樂以及深美國小的AI繪圖熱轉印帆布袋等。並鼓勵學校以弱勢學生為優先，至今已有百位弱勢學生受惠。

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鍾德美指出，「創客好好玩計畫」是一項養成計畫，支持學生們實現創意，為台灣培養未來的發明家。同時她也引用臉書創辦人馬克·艾略特·祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg）的話：「嘗試去做一些事，遭遇失敗後從中學習，比你什麼事都不做更好。」她期勉參與創客社團的學生，勇於學習新知識、發現新創意、發明新作品。

長樂國小校長林維彬說，學生對於創客社團的手作課程抱持著高度的學習興趣，時常喊著時間不夠用，透過教師規劃設計，讓學生能從手作課程中體驗學習樂趣及素養培育，在不同的學習表現舞台激發潛能，從而提高自信心。

財團法人張榮發基金會連續4年捐錢支持基隆市教育處推動創客好好玩計畫；圖為張榮發基金會執行長鍾德美（圖中穿綠背心者）跟社團師生合照。（圖為基隆市政府提供）

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