動物醫院聘藥師？獸醫師公會憂：問診成本恐大增

有飼主認為若可持獸醫師處方箋到藥局領藥，有助於讓整體藥價更透明。（讀者提供）

犬貓等寵物治療用人藥新制將於7月上路，防檢署將再修法讓獸醫可預先備藥，以確保寵物就醫權益，但有部分藥師主張動物醫院應增聘動物藥師以確保藥品流向掌控，獸醫師公會全聯會則表示，藥師受訓內容為人類醫療系統，和動物用藥不同，也將讓成本大增。

防檢署已於2024年公告有701項人用藥品可轉為動物用藥，並且於今年7月1日上路，但截至目前為止，僅216件、144項人用藥品完成轉換登記，獸醫師公會全聯會理事長譚大倫表示，藥商大多還在觀望，主要是人藥改為動保用藥需要改標籤，必須再額外花成本換包裝，對於該市場是否有利潤也存疑。

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另有部分藥師主張應比照人醫制度，動物醫院應該再另行聘用動物藥師，譚大倫則表示，國內的動物醫院幾乎都是小型診所規模，若要再另行聘用動物藥師，成本暴漲下，對飼主的收費也會隨之大增，最關鍵的是目前藥師的訓練系統僅針對人類醫療，並未另行針對動物用藥受訓。

譚大倫也就過去診療案例舉例，曾有飼養30隻貓咪的飼主聽從藥師建議讓貓咪服用「小兒利撒爾」藥物治療，飼主讓貓咪服用後，卻有10隻貓咪陸續死亡，就是因為該藥物具有可讓貓咪致死的成分，另外如威而鋼這類藥物，用在人類身上為治療陽痿藥品，但用在寵物身上則可用於肺高壓狀況。

針對新制將可讓飼主持獸醫師處方箋用藥，一飼養大型犬多年的何姓飼主則樂見，她認為寵物用藥市場極大，但過去寵物用藥資訊量極少，導致獸醫師不論怎麼收費，飼主都願意直接買單，就曾有飼主為治療罹患癌症的愛犬花費數十萬元到上百萬元，甚至飼主為了減少醫療花費，還會花更多錢購買寵物用保健品，認為該新制有助於讓整體藥價透明化，甚至有助於讓更多商業保險公司推動寵物保險。

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