台中大雨猛灌 霧峰暗坑巷便道又被沖毀

台中霧峰昨天降下大雨，暗坑巷去年7月遭沖壞鋪設的便道又被沖毀，台中市議員張芬郁希望工程趕緊完工，提供民眾一條安全的通行道路。（記者陳建志攝）

台中霧峰桐林山區暗坑巷，去年7月底的豪雨造成邊坡滑落，道路也破損柔腸寸斷，居民進出和果農運送農產都受阻，驚動台中市長盧秀燕到場勘災，市府水利局除鋪設4米便道，地方民代並爭取中央全額補助1600萬進行修復工程，目前正在施工中，不料昨天霧峰下大雨，便道又被沖毀，台中市議員張芬郁緊急上山勘災，希望工程趕緊完工，讓民眾有一條安全的通行道路。

霧峰暗坑巷去年7月底的強降雨，造成路面嚴重受損，其中有約36米長的路段，因邊坡崩落造成路基流失通行中斷，因除有4戶住戶進出，平常也有民眾上山運動，最重要是山上有數十公頃的果園，果農在農作採收期，需運送農產下山，希望道路趕緊搶通。

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在市議員張芬郁和立委何欣純、顏寬恒先後勘災下，台中市長盧秀燕去年8月13日也到場關心，允諾全力搶修，市府水利局在中央全額補助1600萬元，進行修復工程，並打下鋼軌樁，鋪設4米寬便道方便民眾通行。

不料，台中昨天降下大雨，猛烈的雨勢又將便道沖毀，整條便道柔腸寸斷無法通行，張芬郁議員接獲通報，今天到場勘災，強調每一次大雨都是對地方建設工程的考驗，雖然中央、地方和施工單位都很努力施工，但碰到像昨天的大雨，還是將便道沖垮，希望整起工程能儘快如期在5月底前完工，讓民眾有一條安全的通行道路。

市府水利局表示，此次受損為臨時便道，工程主體並未受影響，原本就規劃下週辦理便道封閉，施作第二、第三階段加勁擋土牆及永久路面舖設作業，因該路段已有替代道路可供通行，施工便道封閉不影響民眾通行，將依原定期程持續推進，整起工程預計在今年5月30日前完工。

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