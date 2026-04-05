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    首頁 > 生活

    前苗栗縣長傅學鵬家族掃墓 500宗親清明祭祖場面盛大

    2026/04/05 13:00 記者張勳騰／苗栗報導
    前苗栗縣長傅學鵬家族，約500人清明掃墓，場面盛大。（圖由傅氏宗親提供）

    前苗栗縣長傅學鵬家族，約500人清明掃墓，場面盛大。（圖由傅氏宗親提供）

    前苗栗縣長傅學鵬家族與來自全台各地傅氏宗親逾500人，今（5）日清明節齊聚苗栗縣公館鄉大坑村傅氏墓園掃墓，依傳統三獻禮祭祖掃墓，表達慎終追遠情懷，場面盛大，同時發給80歲以上宗長敬老金及學生獎學金，中午也席開約50桌餐敘，凝聚宗親向心力。

    今天上午10點，傅氏宗親逾500人進行祭祖儀式，擺在廣場上的牲禮及鮮花素果近200份，祭祖儀式依循古禮行三獻禮進行，場面盛大熱鬧。

    傅學鵬表示，他祖籍是中國廣東省蕉嶺縣，13世的先祖傅常達，於清朝乾隆18年帶領五個兒子從中國來到苗栗縣公館鄉五穀岡開墾，迄今超過260年，他是第20世，目前已傳至24世，6代同堂。

    傅學鵬指出，36年前傅氏宗親共同集資在公館鄉大坑村興建「傅氏墓園」，占地廣大，來自全省各地同屬傅常達派下宗親，約定每年清明節返鄉祭祖，表達慎終追遠情懷，為傅氏家族每年的盛事。

    祭祖儀式完成後，並發送敬老金給80歲以上的宗長，祝福他們延年益壽，宗親會也頒發獎學金給就讀高中以上的學生，鼓勵他們奮發向上，為傅家爭光。中午也席開約50桌餐敘，來自全省各地的傅氏宗親，大家齊聚一堂，凝聚宗親向心力。

    前苗栗縣長傅學鵬家族，清明掃墓，宗親們準備牲禮祭祖。（圖由傅氏宗親提供）

    前苗栗縣長傅學鵬家族，清明掃墓，宗親們準備牲禮祭祖。（圖由傅氏宗親提供）

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