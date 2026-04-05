清明連假第3天上午國道3事故 下午14地雷路段出爐

國1北向200公里處發生1輛大貨車與1輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

今天（5日）是清明節連續假期第3天，交通部高速公路局表示，截至上午，除國道國5北向宜蘭-頭城路段車多外，其餘國道行車大致順暢。另外，上午共發生3起追撞事故，造成後方車流回堵情形，預估下午14處路段容易壅塞，用路人可多利用西濱公路、台74、台74甲、台63、台1等道路，避開國道壅塞路段。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為30.3百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量範圍內。今日上午發生幾起事故，包括：8時56分國1南向202.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時33分排除，造成後方車流回堵5公里。

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另外，上午10時48分國1北向200公里處發生1輛大貨車與1輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時3分排除，造成後方車流回堵3公里；10時50分國1北向63.4公里處發生3輛小車追撞事故，占用外線車道，於11時2分排除，造成後方車流回堵1公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

高公局指出，今天降雨趨緩、天氣逐漸放晴，車流逐漸湧現，中南部天氣仍不穩定，容易下雨；預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、圓山至大華系統；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局建議用路人，可透過高速公路1968網站及App，於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，並多利用西濱公路（台61）、台74、台74甲、台63、台1、台3、台9及台14等道路，以避開國道壅塞路段。

高公局提醒，開車時應繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度依賴輔助駕駛系統，保持足夠行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

國1南向202.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

清明連假第3天，國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假第3天，國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假第3天，國道易塞車路段。（高公局提供）

國1北向63.4公里處發生3輛小車追撞事故，占用外線車道。（高公局提供）

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