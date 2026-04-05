再過5天開幕 球迷爆料漢神洲際有「免費看職棒」大露台

球迷發現漢神洲際購物廣場大露台可「免費看職棒」。（記者廖耀東攝）

備受台中消費者期待「漢神洲際購物廣場」，將於週五10日開幕，民眾爆料立體停車場繳費不便，且周遭台74線、崇德路出現車流壅塞，也意外找到4至6樓大露台「免費看職棒」，壁隔台中洲際棒球場正舉行中華職棒賽季，漢神強調樓層為「景觀露台」，不否認視野真的好。

再過5天就要開幕，漢神洲際購物廣場推出6千6百席車位，強調是「台中百貨最大停車規模」，不過，駕駛仍反應洲際棒球立體停車場，4月1日由漢神百貨接手維運後，繳費不便，另外，神秘莫測露臺「邊用餐邊看球賽」，堪稱球迷超值露臺販售區。

請繼續往下閱讀...

漢神洲際表示，交通與停車規劃提前佈局，館內設有約2千5百席汽車及4千1百席機車停車位，為目前台中百貨中最大規模停車配置，至於球迷稱看球露台，「是4到6樓景觀露台」視野很好。

民進黨北屯區市議員參選人陳信秀說，漢神開幕接近，卻未看到市府拿出具體有效改善交通安定民心，也沒看到市府針對交通有任何宣導。

國民黨北屯區市議員參選人吳宗學表示，洲際周邊道路如環中東路、崇德路交通流量已高，過去遇到洲際棒球場賽事或大型演唱會，常出現壅塞情形，百貨開幕車流與人流勢必大幅增加，交通配套須提前到位。

漢神洲際購物廣場（左）將於週五10日開幕，周遭台74線出現車流壅塞。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法