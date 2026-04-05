今年最大！ 花蓮規模5.7地震 郭鎧紋：留意米崙斷層規模6以上地震

今天凌晨1時14分，花蓮近海發生規模5.7地震。（圖由氣象署提供）

震不停！今天（5日）凌晨1時14分，花蓮近海發生規模5.7地震，隨後凌晨5點23分又發生規模4.8地震；地震專家郭鎧紋表示，此起地震與「米崙斷層」相關，據資料顯示，未來20年發生規模6.6以上地震的機率高達57%；另，他觀察，今年花蓮有感地震偏少應多加留意。

郭鎧紋指出，今天凌晨1點14分花蓮發生規模5.7顯著有感地震，最大震度4級，18縣市有感，隨後在5點23分又出現規模4.8地震，花蓮震度達3級。規模5.7地震是今年最大地震，釋放能量不多，約為0.18顆原子彈能量。

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郭鎧紋說明，米崙斷層為南北走向，北起花蓮新城鄉七星潭海岸，向西南沿著美崙台地西側崖坡，延伸至美崙山西側後，轉往南南東延伸至花蓮市區，在陸地上全長約7.2公里。

郭鎧紋表示，米崙斷層在2018年2月6日曾發生規模6.2地震、在1951年也有發生規模7以上的地震；根據台灣地震構造發生機率圖顯示，未來20年發生規模6.6地震機率約為57％，未來50年高達88％，因此米崙斷層可能是容易發生地震的地方應多注意。

郭鎧紋觀察，今年花蓮地震偏少，截至今天為止，花蓮共發生7次顯著有感地震、18次小區域有感地震，總計25次有感地震。根據過往來看，花蓮1年發生300個以上有感地震屬偏多情形，200個以下偏少，今年已過3個月，但目前僅發生25個有感地震，有偏少趨勢。

今天凌晨5時23分，花蓮近海又發生規模4.8地震。（圖由氣象署提供）

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